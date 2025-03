“Rassegno le dimissioni”: esplode la bomba Thiago Motta

La stagione della Juventus si colora di un altro colpo di scena. I bianconeri sono infatti usciti prematuramente dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ai calci di rigore.

Autentico disastro per la truppa di Thiago Motta che non è riuscita nei 90 minuti ad avere ragione in casa di una squadra certamente alla portata. Un ko che getta nello sconforto e nella rabbia i tifosi, altamente delusi per l’eliminazione che riapre ancora una volta discussioni sulla bontà della scelta di affidare la panchina juventina all’allenatore italo-brasiliano.

Lo stesso Thiago Motta nel post partita a ‘Sportmediaset’ è stato durissimo: “Vergogna, provo vergogna per il primo tempo e spero che anche i giocatori la sentano. Atteggiamento vergognoso, sbaglio io perché non ho fatto capire ai giocatori l’importanza di vestire la maglia della Juve. Per questo non siamo in semifinale. Spero che le critiche siano veramente forti, penso che il pubblico sia stato addirittura gentile con noi”.

E le critiche in queste ore sono state effettivamente fortissime, tanto per i calciatori quanto per il suo stesso operato.

Juventus, bufera su Thiago Motta: invocate le dimissioni

Col passare delle settimane aumentano quindi i detrattori di Thiago Motta con una parte della tifoseria che non vorrebbe ulteriormente vederlo sulla panchina della Juventus.

In questo senso sono tanti i messaggi di tifosi che su X hanno invocato le sue dimissioni:

Al di là della figuraccia, dalle parole di Motta post gara ho percepito un aspetto nuovo e imprevisto: la possibilità che, di questo passo, possano intervenire le sue dimissioni.#Juventus — 𝑷𝒆𝒏𝒔𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 (@_SimplyBen_) February 27, 2025

È inutile che il mago Motta va adesso ai microfoni a parlare, spiegando cosa è successo nella partita…

Motta doveva soltanto arrivare stasera dopo la partita e dire: signori rassegno le dimissioni, stop . — Mauris955 (@Puppolo5) February 26, 2025

Le dichiarazioni di Motta sono pesantissime. 2 soli scenari possibili: l’esonero o le dimissioni — Sante Tricarico 🇪🇺 (@SanteTricarico) February 26, 2025

Sarebbe ora di dare le dimissioni.

Non basta solo vergognarsi.#Motta #JuventusEmpoli — EMIGOL (@EMIGOAL) February 26, 2025

Motta,dimettiti sei ancora in tempo, a giugno ti cacciano a calci — Luca Riboldi (@LUKARIBOLDI) February 26, 2025

dimissioni, esonero.. va bene qualsiasi cosa.. l’importante è allontanare il prima possibile Thiago Motta da Torino.@juventusfc — diecicento (@diecicentoTO) February 26, 2025

Perché non ho ancora visto le dimissioni di Thiago Motta? — AdringraNation 🇨🇮 (@brambo_losco) February 27, 2025

Thiago Motta siccome non ce l’hai fatta hai un unico compito: DIMETTITI. — AlessioRoxas (@AlessioRoxas95) February 26, 2025

Tanti quindi i sostenitori bianconeri che nelle ore successive rispetto alla partita hanno manifestato tutto il proprio dissenso per un’eliminazione tanto cocente quanto inaspettata. Ora le valutazioni su Thiago Motta sono inevitabili ed una fetta del tifo vorrebbe addirittura le dimissioni.