Netflix, verrà cancellato tra poche ore: ecco il giorno da cerchiare sul calendario

Oggi Netflix è sinonimo di streaming. Ma non è sempre stato così. Non tutti forse sanno come ha cominciato l’azienda californiana nata 28 anni fa. Era il 29 agosto 1997 quando Reed Hastings e Marc Randolph fondarono Netflix. Al tempo Hastings era soltanto un utente insoddisfatto del servizio fornito da Blockbuster.

Il motivo del suo disappunto? Il fatto di aver dovuto scucire ben 40 dollari per una riconsegna in ritardo un dvd di Apollo 13. Quella di Hastings fu una delusione che si sarebbe rivelata molto fruttuosa. Da lì l’idea di creare un modello di consegna trasparente, senza costi aggiuntivi, direttamente a casa dei clienti. Dunque l’esordio di Netflix è avvenuto come azienda di noleggio dvd.

Col passare degli anni molte cose sono cambiate. Blockbuster ha chiuso e Netflix è ormai migrato completamente sullo streaming (a fine settembre 2023 è terminato il servizio di consegna a domicilio dei dvd). Tra poche ore ci sarà un’altra variazione, anche se decisamente meno epocale di quella appena descritta: ecco la data da segnare sul calendario.

Netflix, cancellazione tra poche ore: ecco la data da segnare sul calendario

Come si sa se c’è una cosa che non manca nel catalogo Netflix sono le variazioni. A breve alcuni film spariranno dal catalogo del colosso dello streaming. Il giorno da cerchiare sul calendario è venerdì 28 febbraio 2025, quando scadranno tre titoli che converrà affrettarsi a recuperare o a rivedere. Ecco quali film stanno per salutare.

Il primo film destinato a sparire da Netflix è L’Ultimo dei Mohicani, un classico di Michael Mann con Daniel Day-Lewis nella parte di Occhio di Falco, orfano di genitori inglesi adottato da una tribù di pellerossa. Il 28 febbraio sarà l’ultimo giorno anche per Life – Non Oltrepassare il Limite, con un terzetto di protagonisti come Ryan Reynolds, Anne Hathaway e Rebecca Ferguson.

Questo film porta gli appassionati nello spazio profondo durante una missione che finirà per scoprire l’esistenza di forme di vita su Marte, con conseguenze del tutto inaspettate. In attesa che Elon Musk e SpaceX ci portino sul pianeta rosso può essere una visione interessante. Infine il terzo titolo chiamato a congedarsi il 28 febbraio è Matilda 6 Mitica.

Si tratta di un comfort movie che ha segnato l’infanzia di tanti: è l’indimenticabile trasposizione del racconto di Roald Dahl. Protagonisti Danny DeVito e una giovanissima Mara Wilson. Insomma, converrà davvero sbrigarsi a rivedere questi film che stanno per salutare. Tra poche ore saranno depennati dal catalogo di Netflix.