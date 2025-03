Pogacar gela il mondo del ciclismo, la decisione è sconcertante

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar è uno degli sportivi più in auge in questo momento e ha serie intenzioni di candidarsi per diventare una leggenda del ciclismo e in generale dello sport. Classe 1998, l’atleta vince ovunque, in discesa e in salita ed è un’autentica ‘macchina da guerra’ che sta letteralmente spopolando e che sta creando nuovi appassionati.

Il ciclismo ha vissuto un periodo di grande crisi, specialmente dopo la vicenda doping di Lance Armstrong e gli appassionati non seguivano cosi le vicende di un ciclista dai tempi di Marco Pantani. Pogacar non è un calcolatore, pensa solo a dare spettacolo, è un ciclista che magari parte a 100 km dall’arrivo e non ha problemi a staccare tutti e correre da solo.

Questo è quello che piace alla gente e per questo i tifosi sperano sempre di vederlo all’opera. Nelle ultime ore è arrivata una vera doccia fredda per quel che riguarda la stagione di Pogacar e sono arrivate cosi conferme sul campione sloveno, Pogacar non prenderà parte al Giro d’Italia 2025. Manca l’ufficialità e il ciclista sloveno era stato piuttosto criptico nelle ultime settimane, ma ora arriva l’ennesima conferma, l’atleta quest’anno non prenderà parte alla corsa rosa e non difenderà quindi il titolo.

Niente Pogacar, arriva l’annuncio improvviso

Negli ultimi giorni Pogacar ha vinto l’ennesima tappa all’UAE Tour ed ora ha parlato il patron del team Mauro Giannetti che è apparso piuttosto chiaro in un’intervista ai microfoni dell’Equipè: “Possiamo dire che è sicuro che Tadej non sarà presente in Albania per cominciare il Giro d’Italia”. Manca l’ufficialità del diretto sottoscritto ma è lo stesso team a fare luce sui veri obiettivi del ‘nuovo Eddy Merckx’. Un autentico cannibale ed ora dopo le corse a tappe vuole dominare anche nelle corse da un giorno.

Probabilmente il ciclista parteciperà solo al Tour de France mentre sarà assente non solo al Giro d’Italia ma anche alla Vuelta (a meno di clamorosi ribaltoni) e proverà invece a vincere le corse di un giorno come la Milano Sanremo o il Giro delle Fiandre. Insomma una svolta nella sua carriera con Pogacar che non si ferma e raddoppia gli obiettivi, la speranza è provare a vincere e convincere il più possibile.

Pogacar ha vinto il Giro d’Italia nel 2024 ma ora la corsa rosa non avrà il più forte ciclista al mondo e vedremo quindi sicuramente un nuovo campione.