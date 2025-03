Carlo Conti svela tutto, drammatica confessione: “È malata”

L’ultimo Festival di Sanremo doveva essere un’edizione di passaggio dopo un quinquennio reputato difficilmente ripetibile come quello con Amadeus al timone delle operazioni sul palco dell’Ariston. E invece la kermesse guidata da Carlo Conti è stata ben più che la riproposizione di un “usato sicuro”, magari rodato e affidabile ma senza acuti.

L’edizione 2025 di Sanremo ha fatto segnare diversi record. Ma ha anche saputo regalare momenti di grande intensità come l’esibizione di Simone Cristicchi, una poesia sotto forma di musica sulle età della vita e sulla malattia. Malattia entrata prepotentemente in scena anche con l’apparizione emozionante e piena di energia di Bianca Balti, reduce dalla chemio.

A Sanremo è dunque andata in scena anche la vita vera, con la sua inestricabile compresenza di lati positivi e momenti tragici come il dolore e la morte. Sempre a proposito di malattia, stavolta è stato lo stesso Carlo Conti a lasciarsi andare a una toccante confessione su un dramma che lo ha toccato da vicino, nei suoi affetti più intimi.

Carlo Conti e la drammatica confessione sulla malattia

Il conduttore fiorentino di recente, in una lunga intervista rilasciata a Chi, ha condiviso i suoi pensieri sulla presenza di Bianca Balti a Sanremo: «Bianca senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio. Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini».

Conti sa bene di cosa parla, avendo una nipote che combatte contro la stessa malattia che ha colpito la supermodella. «Lo dico per certo: ho una nipote che sta facendo lo stesso percorso e mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha trasmesso Bianca». Il presentatore ha reso dunque noto un dettaglio molto delicato della sua vita personale.

Il dramma familiare della nipote gravemente malata ha segnato in profondità Conti durante i preparativi per Sanremo 2025. Non è mancato un commento sul caso Fedez confidando di non avere mai temuto che non salisse sul palco e ha definito «un testo importante» la sua Battito, per come ha «trattato in un modo personale» un argomento come la depressione.

Carlo Conti non si è tirato indietro nemmeno davanti al tema del gossip pre-Sanremo e del ciclone mediatico che ha coinvolto, tra gli altri, Achille Lauro e Tony Effe. «Il contorno ha condizionato, bisogna avere le spalle robuste», ha riconosciuto il conduttore. «Fedez e Achille non è la prima volta che salgono su quel palco, hanno già una struttura robusta, una corazza, mentre Tony era nuovo all’Ariston».