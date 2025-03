Se hai una PostePay ti spetta subito questo bonus: il tuo conto diventa più ricco

Ne è passato di acqua sotto i ponti da quando Poste Italiane si chiamava Regie Poste (è il nome con cui l’ente venne fondato, nell’ormai lontanissimo 1862). Col passare del tempo e l’avvicendarsi delle epoche le Poste non hanno smesso di essere vicine alla loro clientela senza rinunciare – anzi – a innovarsi per restare al passo con gli avanzamenti tecnologici.

Basta pensare a una semplice pratica come il pagamento di un bollettino o a qualunque altra operazione. Fino a non molti anni fa il passaggio allo sportello postale era pressoché obbligato. Con conseguenze che tutti ricordiamo molto bene: lunghe file e un sacco di tempo perso in attese a volte estenuanti. Adesso le cose sono molto cambiate e si può fare tutto – o quasi – online, con un semplice clic.

Uno dei servizi più apprezzati di Poste Italiane è sicuramente la carta prepagata che tutti conosciamo col nome di PostePay. E proprio attraverso questa card – molto utilizzata per gli acquisti in internet, le stime parlano di un 35% di operazioni di e-commerce in Italia eseguite con una carta PostePay – si possono godere i frutti di un ricco buono. Ecco come si deve fare.

Buono delle Poste: basta avere la PostePay

Lo abbiamo detto: oggi gran parte delle operazioni possono essere eseguite anche online, senza per forza doversi recare fisicamente in uno degli uffici postali sparsi su tutto il territorio italiano. Anche l’applicazione risulta molto utile per semplificare l’accesso al sito e ai servizi necessari.

Quando si parla di utilità la carta PostePay teme davvero pochi confronti. Oltre al modello base è possibile anche procurarsi la card con IBAN che permette, tra le altre cose, di farsi accreditare lo stipendio o la pensione sulla PostePay, senza necessità di avere un conto corrente. Sulla prepagata di Poste Italiane arriva anche altro. Ma di cosa si tratta?

Oggi si fa un gran parlare di bonus (in questi giorni il governo pensa di alzare la soglia ISEE per estendere a una platea più ampia il bonus sociale per contrastare i rincari in bolletta). Ma si può guadagnare anche in altro modo: ad esempio investendo nei buoni ordinari delle Poste che permettono di ritrovarsi con un buon interesse sul proprio capitale.

Fino a pochi mesi fa dopo 20 anni era possibile riscuotere 4.900 euro con un investimenti di 10 mila euro. Allo stato attuale il guadagno è decisamente più elevato. Oggi il rendimento è migliorato. Con un buono fruttifero ordinario da 10 mila euro, dopo 20 anni si possono ottenere fino a 17.051,59 euro, con un guadagno netto di 7.051,59 euro.