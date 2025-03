Agitare il phon aiuta davvero a far asciugare i capelli prima? Incredibile cosa si è scoperto

Lavarsi i capelli è fondamentale per diversi motivi, che riguardano sia l’igiene che la salute dei capelli e del cuoio capelluto. In primo luogo aiuta a rimuovere sporco, sudore e residui di prodotti per capelli, eliminare il sebo in eccesso prodotto dal cuoio capelluto, evitando che i capelli diventino grassi. Infine si riduce anche il rischio di cattivi odori causati dall’accumulo di impurità.

Inoltre, lavarsi i capelli aiuta a prevenire forfora, prurito e irritazioni, riduce la proliferazione di batteri e funghi che possono causare infezioni. Inoltre, permette di mantenere i capelli più morbidi, luminosi e sani. Ed infine, si evita l’accumulo di residui che possono appesantire i capelli e renderli opachi. Per non parlare poi dei benefici che si hanno a livello della circolazione del cuoio capelluto, che verrà fortemente stimolata favorendo la crescita dei capelli.

Agitare il phon fa davvero asciugare prima i capelli? Ecco la risposta incredibile

Ovviamente, dopo aver lavato con cura i propri capelli, arriverà il momento che per molti è una vera e propria perdita di tempo, ossia si dovranno asciugare i capelli utilizzando il phon, gesto che per molti, soprattutto in estate e per chi ha i capelli lunghi può diventare una vera tortura. Ebbene, esiste però un trucco che permette di asciugarli in metà tempo, ossia basterà agitare il phon per impiegate molto di meno.

Ma è vero, quindi, che agitando il phon i capelli si asciugano prima? La risposta è: assolutamente sì! E ora capiremo nel dettaglio perché questo accade:

Maggiore distribuzione dell’aria calda: quando sposti il phon, l’aria calda raggiunge più sezioni dei capelli, invece di concentrarsi solo su una parte. Questo permette un’asciugatura più uniforme e veloce; Evaporazione più rapida dell’acqua: l’aria calda aiuta l’acqua nei capelli ad evaporare, ma se il phon rimane fermo, l’umidità potrebbe ristagnare. Muovendolo, invece, si sposta il vapore via più rapidamente, favorendo l’evaporazione continua; Maggiore circolazione dell’aria: se si tiene il phon fermo, l’aria calda può creare uno “strato umido” intorno ai capelli. Muovendolo, invece, si rinnova costantemente l’aria, accelerando l’asciugatura; Separazione dei capelli: spostare il phon aiuta a sollevare e separare le ciocche, permettendo all’aria di raggiungere anche i capelli sotto, che altrimenti rimarrebbero più bagnati.

Oltre a queste spiegazioni ‘scientifiche’ per accelerare ancora di più il processo di asciugatura, è bene sempre tamponare i capelli con un asciugamano asciutto, usare sempre il diffusore o il beccuccio, tenere il phon ad una distanza di circa 15-20 cm dai capelli ed infine, usare l’aria fredda per fissare la piega. Ed ecco che i capelli saranno perfetti ed asciutti subito.