Altro che quadri, adesso nei corridoi vanno di moda questi oggetti: gli interior designer li amano

Non servono i quadri per abbellire i corridoi, la tendenza per il 2025 è questa qua e la consiglia direttamente gli interiori designer.

I corridoi sono spazi che in casa non mancano mai, studiati creare un collegamento tra ambienti, permettono di spostarsi facilmente da una stanza all’altra. Ottimizzano lo spazi, infatti, sono perfetti per separare le aree senza occupare ulteriori centimetri e sono ideali per creare la giusta privacy e divisione degli ambienti, evitando che gli ambienti siano direttamente collegati, mantenendo intimità tra stanze diverse.

Quando si tratta di corridori interni, ossia quelli creati in casa, sarà importante renderli in linea con tutto il resto della casa. Questo vuol dire quindi, che dovrà essere trattato esattamente come tutti gli altri ambienti, utilizzando diversi elementi per poterlo abbellire e renderlo anche più funzionale. In questo modo, nulla sarà lasciato al casa e si potrà creare un unico spazio ben integrato con tutto lo stile scelto per la propria casa.

Togli subito quei quadri dalle pareti del corridoio: ecco la nuova tendenza

Il corridoio può essere, ovviamente, di varie dimensioni. Ci sono quelli che risultano essere piuttosto piccoli e quelli che invece occupano una buona superficie in casa. In entrambi i casi però, si dovrà fare qualcosa per valorizzarli e per non lasciarli bui e spogli. Quindi, oltre alla giusta illuminazione che gioca un ruolo fondamentale, sarà altrettanto importante abbellire il corridoio con gli elementi giusti.

Fino a qualche tempo fa, una delle prime cose che si faceva per abbellire un corridoio, era appendere quadri ad ogni parete, sperando di ottenere un effetto decisamente carino. E per un po’ è stato senza dubbio così, tuttavia, con il passare del tempo la moda, anche quella in casa, cambia e così si modificano gli stili e i vari elementi. Ebbene, la nuova tendenza parla chiaro, per le pareti del corridoio niente quadri, ma specchi e stampe colorate.

Fissare alle pareti del corridoio uno specchio, meglio se a figura intera, permetterà non solo di creare un effetto ottico di maggiore spazio e profondità, ma aiuterà anche di avere una luce differente. Inoltre, uno specchio a ‘grandezza d’uomo’, risulta essere anche più utile rispetto ad un semplice quadro appeso alla parete. Le stampe invece, aiutano a donare colore, rendendo vivo un ambiente che spesso tende ad essere buio, spento e trascurato. Infine, se c’è spazio, anche inserire una piccola madia, magari con uno specchio fissato sopra, renderà il corridoio tutto un altro ambiente.