Tegola al Milan, crociato ko: intervento e stop lunghissimo

Scatta l'allarme in casa Milan. Infortunio molto pesante: intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore

Non è per nulla un gran momento in casa Milan, dove tra alti e bassi la squadra di Sergio Conceiçao fatica a rientrare in maniera concreta nella corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Il quarto posto rimane molto lontano, ed inoltre la concorrenza resta folta e spietata. Tante le compagini che stanno battagliando per strappare un pass per la massima competizione europea, motivo per cui servirà maggiore continuità ai rossoneri per riuscire a raggiungere un obiettivo che anche dal punto di vista strettamente strategico sarebbe fondamentale.

Dalla qualificazione Champions dipendono anche le strategie del prossimo calciomercato estivo alla luce di soldi e prestigio che porta la competizione. Le cose però non vanno in maniera altalenante solo per la truppa di Conceiçao. Arrivano brutte notizie per al femminile. La compagine Primavera di categoria perde infatti una giovane calciatrice per lungo tempo a causa di un brutto infortunio che ha previsto un intervento chirurgico.

Si tratta di Leda Gemmi, terzino sinistro e difensore centrale classe 2006, calciatrice anche della Nazionale U19. Cresciuta nelle giovanili del Milan è al suo nono anno in rossonero ed è anche stata tra le protagoniste della vittoria del Campionato Primavera nella scorsa stagione.

Milan Primavera femminile, Leda Gemmi operata per la ricostruzione del legamento crociato anteriore

Problema al crociato piuttosto grave per la giovane calciatrice rossonera, che inizia quindi anche l’iter riabilitativo che sarà inevitabilmente lungo.

Lo stesso Milan ha quindi diramato nei giorni scorsi una nota ufficiale dalla quale si apprende: “La calciatrice della Primavera femminile Leda Gemmi, nella giornata del 27 febbraio, è stata sottoposta a intervento chirurgico in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore“.

Ed infine per ciò che concerne l’operazione alla quale si è sottoposta la calciatrice rossonera: “L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Leda inizierà la riabilitazione”.

Inizia dunque la fase più dura della giovane carriera di Leda Gemmi che si prepara ad iniziare l’iter riabilitativo che nel corso del tempo le consentirà di recuperare fisicamente per tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Se lo augura il Milan, che sul movimento del calcio femminile continua a puntare molto, ma se lo augura soprattutto la stessa Leda così come le sue compagne di squadra che dovranno fare prossimamente a meno del suo apporto.