Bonus bollette, da ora potrai ricevere subito 500 euro: la notizia che tutti aspettavano

I rincari in bolletta sono tornate ad affacciarsi minacciosi nei sogni – o meglio negli incubi – degli italiani, con aumenti anche superiori al 20%. Secondo una recente stima di Assoutenti una famiglia italiana tipo (consumo medio di 1.400 metri cubi) dovrebbe sborsare 309 euro in più rispetto all’anno passato. Insomma: una storia già vista.

Colpo del mix tra un inverno più rigido rispetto a quelli degli ultimi anni e le tensioni sui mercati del gas. Sta di fatto che per famiglie e imprese le ricadute non sono state piacevoli. Da qualche tempo voci sempre più insistenti chiedevano al governo di intervenire per mettere un freno al caro bollette. La misura per arrestare la corsa degli aumenti è arrivata.

Lo scorso 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha messo nuovamente mano alla politica dei bonus varando un decreto bollette che di fatto allarga la platea del bonus sociale per l’energia. L’esecutivo ha ritoccato al rialzo la soglia ISEE per poter accedere all’agevolazione dando modo alle famiglie più povere di ricevere fino a 500 euro.

Bonus bollette, come ricevere subito 500 euro

Secondo le stime del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, la platea del bonus sociale potenziato dovrebbe essere pari a circa 8 milioni di famiglie. Il nuovo bonus bollette sarà una misura una tantum da 200 euro per le famiglie, che per gli ISEE più bassi potrà toccare quota 500 euro.

Per l’intervento sono stati stanziati complessivamente 3 miliardi di euro, suddivisi tra famiglie (1,6 mld) e imprese (1,4 mld). Come anticipato il bonus bollette approvato dal Cdm spetta alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro. In particolare arriveranno 200 euro alle famiglie con ISEE tra 9.530 e 25 mila euro e fino a 500 euro per le famiglie con ISEE più basso di 9.530 euro.

Nel secondo caso l’importo include il bonus elettrico. Gli importi del nuovo bonus bollette aumentano mano a mano che decresce il reddito. Quali saranno le tempistiche di erogazione? Dopo l’approvazione del bonus in Cdm la premier Meloni ha sottolineato che il contributo arriverà nelle bollette dei prossimi tre mesi per le famiglie che ne faranno richiesta.

«Con questo intervento – ha detto Meloni – le famiglie con reddito fino a 25.000 euro di ISEE, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. È un contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei fino a 9.530 euro».

Il bonus verrà erogato direttamente in bolletta nel corso del prossimo trimestre. Per ottenerlo, le famiglie dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, così da attestare il possesso dei requisiti necessari. I tempi e le modalità di presentazione verranno indicati in un apposito decreto attuativo.