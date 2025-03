Trapunta e copriletto, ogni quanto bisogna lavarli? Tutti sbagliano e corrono un serio rischio

Copriletto e trapunta ogni quanti bisogna lavarli? Nessuno lo immagina, ma la risposta non viene mai data in modo corretto.

Lavare spesso la biancheria da letto è fondamentale per diversi motivi. In primis per una questione d’igiene e di salute. Durante il sonno, infatti, il corpo rilascia sudore, cellule morte, oli e batteri che possono accumularsi su lenzuola e federe, favorendo la proliferazione di germi e funghi. Inoltre, un lavaggio frequente aiuta la riduzione degli acari della polvere che si nutrono delle cellule morte della pelle e si annidano facilmente nei tessuti, causando problemi respiratori o allergie.

Inoltre, cambiare spesso la biancheria da letto, aiuta a prevenire di problemi della pelle. Infatti, il contatto con lenzuola sporche può contribuire alla comparsa di acne, irritazioni cutanee ed eczema, soprattutto per chi ha la pelle sensibile. Ma un letto pulito migliora anche qualità del sonno, offrendo una sensazione di benessere e comfort che può aiutare a dormire bene. Infine, un letto pulito è anche privo di cattivi odori che rendendo meno piacevole dormire nel letto.

Copriletto e trapunta ogni quanto vanno lavati? Ecco la risposta!

Nel momento in cui decidiamo di cambiare la biancheria da letto, in genere ci concentriamo maggiormente sui pigiami, sulle lenzuola, copri cuscini e copri materasso, sottovalutando invece l’importanza che ha anche lavare trapunta e copriletto. Questi due elementi, infatti, tendono ad accumulare così tanto sporco, soprattutto se messi da tanto tempo, che sarà fondamentale prendersene cura in modo corretto.

Una domanda che spesso ci poniamo, ma a cui non sempre riusciamo a dare la risposta giusta è: ogni quanto vanno cambiati trapunta e copriletto? Ed ecco finalmente cosa bisogna sapere per non correre alcun rischio e per dormire davvero sonni sereni e tranquilli.

Per quanto riguarda le trapunte, avendo delle dimensioni abbastanza importanti e non riuscendo a farle entrare nelle lavatrici di casa, si dovranno cambiare ogni 3-4 mesi o al massimo a fine stagione. In questo caso si porteranno direttamente in lavanderia, dove verranno igienizzate in modo adeguato. Nel frattempo però, ogni mattina si potranno far prendere aria prima di rifare il letto e una volta alla settima si dovranno sbattere per eliminare la polvere accumulata.

Per i copriletti invece, che sono decisamente meno ingombranti, la lavatrice domestica potrebbe essere un’ottima alternativa e in questo caso potranno essere lavati almeno una volta al mese. Anche in questo caso, è importante far prendere aria ogni mattina e una volta a settimana sbattere energicamente per rimuovere lo sporco superficiale.