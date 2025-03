Attenzione ad usare il bicarbonato in casa: questi oggetti non dovresti mai pulirli, li rovini

Su questi oggetti meglio non usare il bicarbonato perché possono rovinarsi subito: meglio optare per qualche altro prodotto.

Il bicarbonato di sodio è molto usato in casa perché è un prodotto naturale, economico e versatile. È ideale per pulire ed igienizzare, infatti è capace di sciogliere il grasso e lo sporco su superfici, pentole e stoviglie. Aiuta a rimuovere il calcare da rubinetti e superfici, assorbe e neutralizza i cattivi odori in frigorifero, scarpe, tappeti e ambienti. Ed infine, pulisce superfici delicate senza graffiarle.

Ma non è tutto, perché il bicarbonato è perfetto anche per il bucato e per i tessuti, infatti, è uno sbiancante naturale, ravviva il bianco e rimuove le macchie dai tessuti. Riduce la durezza dell’acqua, migliorando l’efficacia del detersivo, ed infine, è ottimo anche per capi sportivi e asciugamani umidi, neutralizzando i cattivi odori. Ma ciò che lo rende perfetto, è anche il suo utilizzo per la cura della persona e per i suoi usi in cucina come lievitante e disinfettante.

Bicarbonato, meglio non usarlo su questi oggetti: rischi di rovinarli

Insomma, il bicarbonato è senza dubbio quell’ingrediente che in casa non deve mai mancare e che permetterà di avere sempre tutto pulito ed igienizzato. Tuttavia, nonostante sia così versatile, ma soprattutto naturale, su alcuni oggetti il bicarbonato non andrebbe mai usato, perché rischierebbe solo di rovinarli. Quindi, meglio capire subito di cosa si tratta per evitare di commettere errori.

I primi oggetti che non andrebbero mai puliti con il bicarbonato sono i bicchieri e tutti quegli oggetti in vetro che abbiamo in casa. Infatti, essendo particolarmente abrasivo, si potrebbero graffiare le superfici rendendole quindi opache. Anche i mobili in legno, per lo stesso motivo non andrebbero mai puliti con il bicarbonato, soprattutto se puro e non disciolto in acqua. Meglio optare per qualche altro sistema, che riesca a sgrassare e ad igienizzare allo stesso modo.

Stesso discorso anche per il piano cottura in marmo e per l’induzione, anche in questo caso, il bicarbonato essendo formato da micro granuli potrebbe arrivare a graffiare le superfici, rovinandole irrimediabilmente. Infine, anche tutti gli oggetti in ceramica sarebbero da non pulire con il bicarbonato, e la motivazione è sempre la stessa, ossia che potrebbero rovinarsi le loro superfici. Quindi, per evitare qualsiasi tipo di rischio, meglio utilizzare per altro il bicarbonato e lasciare la pulizia di questi oggetti ai classici metodi, che non passano mai di moda.