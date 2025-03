Un Posto al Sole, addio a uno dei personaggi più amati di sempre: la scelta mette i brividi

Ne è passata di acqua sotto i ponti a Un posto al sole, la prima soap interamente prodotta in Italia e anche la più longeva dato che il prossimo anno la serie ambientata a Napoli compirà trent’anni. Era il 21 ottobre 1996 quando Upas esordì sul piccolo schermo. È da allora che le vicende di Palazzo Palladini tengono compagnia agli spettatori.

Un posto al sole si è confermata nel corso degli anni conquistando un zoccolo duro di pubblico che non si perde un appuntamento con lo sceneggiato che nel preserale di venerdì 28 febbraio ha tenuto incollati davanti alla tv 1 milione e 532 mila spettatori (share al 7,5%). Tantissime cose sono cambiate nella “Beautiful italiana”, compreso l’addio a uno dei personaggi più amati.

Upas, addio a uno dei personaggi più amati: scelta da brividi

A lungo, per oltre un ventennio, Franco Boschi è stato uno dei personaggi di spicco di Un posto al sole, capace come pochi altri di segnare un’epoca nella soap in onda su Rai 3. Ma due anni fa l’attore che lo interpreta, Peppe Zarbo, ha deciso di dare una svolta alla propria carriera. Il volto di Franco Boschi ha deciso di prendersi una pausa dalla tv.

Una vera e propria scelta di vita quella di Peppe Zarbo. Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Oggi Zarbo vive a Londra, dove si dedica alla produzione cinematografia con la sua società: Studio Yubaba. «Da anni ho lasciato l’Italia. Franco Boschi ha raccontato mille vite, dovevo staccare», ha detto l’attore siciliano.

Per 26 anni Peppe Zarbo ha indossato le vesti di Franco Boschi, personaggio che ha conquistato il cuore del pubblico di Upas per il coraggio e la generosità. Da qui il bisogno di fermarsi e ripensare al proprio percorso professionale. L’avventura londinese è nata quasi casualmente, grazie alla figlia maggiore, che ha vinto una borsa di studio a Wimbledon.

Questo fatto ha spinto tutta la famiglia Zarbo a trasferirsi in pianta stabile a Londra, dove Peppe ha trovato nuovi stimoli lavorativi e creativi. Malgrado la distanza con l’Italia, l’attore non ha tagliato le sue radici e ha conservato un legame stretto con il mondo dello spettacolo anche lontano dai riflettori di Un posto al sole.

Oltre al lavoro di gestione della casa di produzione, Peppe Zarbo ha firmato un accordo di tre anni per la direzione artistica del Premio Internazionale Donnafugata. I fan di Upas però sono interessati a un possibile ritorno dell’attore nei panni di Franco Boschi. A domanda precisa, lui ha risposto così: «Un ritorno del mio personaggio? Tutto è possibile. Ci sta che degli attori possano prendere una pausa. Un Posto al Sole è stato, è e sarà sempre un punto di riferimento per me».