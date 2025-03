Dice basta a soli 29 anni, lo sport perde una star assoluta: ha vinto tutto

Si chiude relativamente presto la carriera di una sportiva che ha raggiunto traguardi importanti per la gioia dei tifosi. A soli 29 anni è arrivato il ritiro dalle scene di Brianna Throssell che ha lasciato un segno indelebile nella storia del movimento australiano.

La nativa di Subiaco vanta una medaglia d’oro olimpica, ottenuta nella staffetta 4×100 m misti a Tokyo 2020 e nella 4×200 m stile libero a Parigi 2024, oltre a due bronzi olimpici e ben sei ori mondiali, questi ultimi tutti messi a referto nelle staffette. La Throssell vanta quindi uno score da campionessa assoluta, che ad appena 29 anni, anche un po’ a sorpresa, ha deciso di chiudere il capitolo più importante della sua vita da atleta agonista.

L’australiana ha infatti annunciato il ritiro dalle scene con un lunghissimo post apparso sul suo profilo Instagram nel quale si legge: “Gli ultimi giorni sono stati incredibilmente emozionanti, e sono stata travolta dai meravigliosi messaggi di affetto e supporto. Grazie di cuore. Mi sento fortunata ad aver avuto accanto persone straordinarie lungo tutto il mio percorso”.

Brianna Throssell si ritira a soli 29 anni: la campionessa dice basta

Nel lunghissimo post che vanta svariate fotografie di momento fondamentali della sua carriera, Brianna Throssell ha quindi ringraziato in primis la famiglia: “Ai miei più grandi sostenitori, mamma, papà e Nick, grazie per esserci stati in tutto questo. La mattina presto, le giornate dure, i momenti migliori, e tutto quello che c’è in mezzo. Non sarei qui senza di voi”.

Un’autentica lettera a cuore aperto che passa attraverso i ringraziamenti anche al fidanzato Josh, sempre al suo fianco, così come all’allenatore Dean, e allo staff di supporto della SPW “che hanno creduto in me e mi hanno aiutato a inseguire i miei sogni, grazie di tutto”.

Ringraziamenti che passano anche per le compagne di squadra oltre che per la signora Gina Rinehart per la sua generosità e il suo incrollabile sostegno, il tutto senza dimenticare persino gli sponsor.

Infine l’ex campionessa ha ammesso: “Il nuoto mi ha dato più di quanto avrei mai potuto immaginare, e anche se questo capitolo si chiude, il mio amore per questo sport e per le persone che ne fanno parte non svanirà mai. Conserverò per sempre le amicizie, le lezioni e i momenti incredibili che hanno fatto di me la persona che sono oggi. Dal profondo del cuore, grazie”.