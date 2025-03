No, non si trova in bagno l’oggetto più sporco della casa: lo usi tutti i giorni e corri un serio rischio

In casa si nasconde un vero pericolo per la salute, è un oggetto così sporco da far rabbrividire: ma questa volta non si trova nel bagno.

In casa è fondamentale mantenere gli ambienti sempre ben puliti ed igienizzati, un compito essenziale non solo per eliminare lo sporco, ma soprattutto per neutralizzare ogni potenziale minaccia per la salute, come quella provocata dalla presenza di germi e batteri, che, se non tratti nel modo corretto, tendono a moltiplicarsi molto rapidamente.

Oltre agli stessi ambienti in cui viviamo ogni giorno, sarà altrettanto importante prendersi ‘cura’ di tutti quegli oggetti presenti al loro interno e che, usandoli quotidianamente tendono a diventare anche loro un vero ricettacolo di sporco. Alcuni, infatti, sono talmente sporchi, da rappresentare realmente un serio pericolo per la nostra salute e quella dei nostri cari. Motivo per cui, l’attenzione dovrà sempre essere alta e non si dovrà mai trascurare nulla.

L’oggetto più sporco della casa non si trova nel bagno: nemmeno immagini qual è

Fino ad ora, e questo punto è giusto dire, erroneamente, si è pensato che fossero all’interno del bagno gli oggetti più sporchi della casa e che il WC fosse proprio uno di questi. Ebbene, mai pensiero fu più sbagliato, perché, stando ad una recente ricerca l’oggetto più sporco che abbiamo in casa altro non è che la federa del cuscino e ora capiremo nel dettaglio il perché di questa incredibile scoperta.

Che sia importante cambiare spesso la biancheria da letto è una cosa che ormai sappiamo tutti, ma il motivo per cui le federe dei cuscini meritano un’attenzione in più è davvero preoccupante. Infatti, uno studio condotto da Amerisleep, produttore di materassi degli Stati Uniti, ha evidenziato come proprio sulla superficie delle federe si possa trovare una quantità di batterie superiore a quella presente su una tavoletta del WC. Una scoperta davvero raccapricciante e che fa capire ancora una volta quanto sia importante mantenere sempre una corretta igiene in casa.

Le federe in particolare, tendono a raccogliere sebo, sudore, pelle morta, capelli, e quindi è necessario cambiarle molto più spesso di quello che si possa pensare. Infatti, analizzando i dati di questo studio, è emerso che sulle federe non cambiate i batteri sono almeno 17,4 mila volte di più rispetto ai bagni sporchi. Una quantità davvero impressionante, soprattutto se si pensa che ci andiamo ad appoggiare sopra la testa. Quindi, per evitare percoli, le federe dovranno essere cambiate 1-2 volte la settimana nei periodi più freddi e anche tutti i giorni in quelli più caldi.