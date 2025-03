Roma, strade chiuse e bus sospesi: in questa data sarà impossibile muoversi

Chi vive nella Capitale sa bene che il traffico è decisamente più croce che delizia. E non si tratta di una percezione soggettiva. Roma batte addirittura New York quanto a ore trascorse nel traffico. Nel 2024 residenti e lavoratori romani hanno passato una media di 103 ore immersi nel traffico, battendo perfino la Grande Mela ferma (è il caso di dirlo) a “sole” 98 ore.

Lo ha stabilito il report 2024 di Tomtom. Roma è al 35esimo posto nel mondo per congestione di auto nelle strade su 500 città esaminate. L’Urbe ha strappato a Milano il poco lusinghiero primato italiano del tempo perso nel traffico. La città ambrosiana è scesa di due gradini lasciando il secondo posto a Torino, Il tempo di percorrenza medio degli automobilisti romani per percorrere 10 chilometri è pari a 30 minuti.

Non c’è pace insomma per gli automobilisti capitolini che dopo l’ultimo stop del 16 febbraio – per la domenica ecologica – saranno costretti a fermarsi ancora. Ecco la data da segnare sul calendario. Strade chiuse e bus sospesi. Questo giorno sarà davvero una “mission impossibile” muoversi a Roma.

Roma, in questa data muoversi sarà impossibile

La data da “bollino nero” per gli automobilisti romani è quella di domenica 16 marzo, quando alle 8:30 prenderà il via la trentesima edizione della Maratona di Roma. Migliaia di runner arriveranno nella Capitale, attirati dal grande evento podistico che permetterà di correre per il centro della Città Eterna fino al traguardo del Circo Massimo.

Le chiusure per la Maratona numero 30 di Roma scatteranno già nella notte. Le chiusure notturne sono previste tra sabato 15 e domenica 16 marzo. La gara si snoderà lungo un percorso di 42 chilometri e 195 metri che partirà dal Centro storico e arriverà al Circo Massimo toccando la basilica di San Paolo, l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, il lungotevere, Ponte Milvio, il Foro Italico e l’Auditorium.

Partenza alle 8:30 da via dei Fori Imperiali. Quanto al capitolo della viabilità, da mezzanotte e un minuto di domenica 16 marzo scatterà lo stop con la chiusura al traffico di via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Alle 7:30 verrà chiuso al traffico l’intero percorso della manifestazione. La riapertura delle strade è fissata per le 15:30.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, durante la Maratona saranno temporaneamente sospese dieci linee: 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628);. Altre otto linee verranno deviate su percorsi alternativi (23, 85, 160, 671, 714, 767, C2 e C3). Limitazioni invece per altre cinquanta linee: 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H.

Alle 15:00 di sabato 15 marzo la trentesima edizione della Maratona romana sarà preceduta dalla stracittadina Fun Run, 5 chilometri nella zona del Circo Massimo.