Pessima abitudine farlo prima di andare a dormire: se lo fai, rischi di passare la notte in bianco

Se non vuoi passare una notte in bianco meglio cambiare subito abitudine: questa è comune, ma è davvero una pessima idea.

Dormire bene è fondamentale per la salute fisica e mentale. In primis aiuta a migliorare la memoria e la concentrazione. Infatti, durante il sonno, il cervello consolida le informazioni apprese durante il giorno, migliorando la memoria e la capacità di apprendimento. Un sonno sereno aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario, dormire a sufficienza aiuta il corpo a combattere infezioni e malattie, riducendo il rischio di ammalarsi.

Ma non è tutto perché riuscire a dormire bene aiuta a gestire lo stress e le emozioni, riducendo il rischio di ansia e depressione e regola la pressione sanguigna riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Insomma, avere un sonno sano è assolutamente fondamentale, ecco perché sarà necessario evitare determinate abitudini, che possono andare a compromettere la sua qualità.

Pessima abitudine farlo prima di andare a dormire: passi la notte in bianco

Prima di mettersi nel letto, esiste una propria routine serale che tutti abbiamo. Inizia praticamente nel momento in cui ci mettiamo a tavola per la cena e termina non appena ci corchiamo. Ebbene, è proprio nella parte iniziale di questo processo, che senza saperlo, commettiamo un errore che andrà a determinare il modo in cui passeremo la notte, ossia bere del vino poco prima di andare a dormire.

Bere del vino, soprattutto quando si è casa e durante la cena, è un gesto normale e comune, fatta con assoluta naturalezza e che aiuta anche a scaricare tutta la tensione e lo stress accumulato durante la giornata. Tuttavia, a differenza di quello che in molti pensano, bere del vino prima di andare a dormire influisce negativamente sulla qualità del sonno. E, anche se inizialmente sembri favorire il rilassamento e la fase dell’addormentamento, sarà durante la notte che si vedranno gli effetti peggiori.

Infatti, bere vino aumenta il ritmo cardiaco, impedendo il rilassamento del corpo. Interferisce con i cicli del sonno, andando in primi ad intaccare la fase REM, provocando così continui risvegli, inoltre, può creare delle fasi di apnea notturna e alla lunga può portare a creare una vera e propria dipendenza. Quindi, per evitare che questo accada, meglio evitare di bere del vino, soprattutto se si ha l’abitudine di esagerare, prima di andare a dormire, meglio optare per qualcosa che sia dissetante ma non alcolico.