Ho stravolto la camera da letto eliminando semplicemente i quadri sulla parete del letto: ora è stupenda

La camera da letto è uno dei luoghi più importanti della casa, lì, dove a fine giornata andremo finalmente a rilassarci e dove andremo a recuperare le energie necessarie per affrontare tutti gli impegni che verranno. Un’ambiente che dovrà risultare rilassante, armonioso e ampio, capace quini di sfruttare al massimo ogni singolo centimetro, proprio per dare una sensazione di spazio e di libertà, evitando quindi quell’effetto soffocante.

Proprio per questo motivo e quindi per creare un ambiente che sia confortevole, sarà importante liberare la camera da letto da tutti quegli oggetti che non sono essenziali, che raccolgono solo sporco e polvere e che donando anche quel tocco di ‘vecchio’ che proprio non è ricercato. Meno cose si andranno a tenere e maggiore sarà lo spazio acquistato.

Addio ai quadri in camera da letto: ecco la tendenza pratica e funzionale

Tra le tantissime cianfrusaglie che tutti abbiamo in camera, i quadri appesi alla parete immediatamente sopra il letto non possono mai mancare. C’è chi ci ha messo un’immagine sacra, chi una vecchia stampa di famiglia e chi invece ha optato per più cornici con diverse foto. Qualsiasi sia la scelta fatta, sarebbe preferibile cambiarla del tutto, perché per questo 2025 c’è una nuova tendenza che andrà a sostituire i quadri sulla parete in testa al letto.

Anche se per molti si tratta di elementi a cui sono legati da un sentimento affettivo, non possiamo negare quanto siano scomodi e difficili da pulire tutti quei quadri che abbiamo in camera da letto. Un vero ricettacolo di sporco e polvere, che alla lunga passano anche di moda. Tuttavia, se non vi piace avere una parete completamente spoglia, c’è questa nuova tendenza che sta già ottenendo ottimi consensi, ossia, installare un pannello rivestito in tessuto bouclé e decorato in rilievo con forme diverse.

Si tratta di una struttura che parte da dietro il letto e si erge per qualche metro oltre la classica testiera. Una struttura che potrà essere personalizzata nel modo che più si preferisce e si sposerà alla perfezione con qualsiasi tipo di stile già presente in casa. Molto bella da vedere, questa struttura conferisce un tocco di eleganza e rende la camera molto più spaziosa. Facile e veloce da pulire, è l’alternativa perfetta per dire per sempre addio ai quadri sulla parete del letto.