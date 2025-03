Rai, addio al protagonista di una famosa serie tv: muore durante le riprese sul set

huFan in lacrime per la morte improvvisa di un protagonista assoluto di una serie tv molto amata dal pubblico della Rai. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso i social. Il fatto ha commosso profondamente tutti gli spettatori e gli amanti di uno sceneggiato diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni.

Tutti ricordiamo “Il commissario Rex”, la serie poliziesca prodotta in Austria negli anni Novanta e sbarcata anche nel nostro Paese sulle reti Rai – successivamente è stato prodotto un sequel girato originariamente in lingua italiana. La serie è tutta incentrata sulle indagini di una “squadra omicidi” viennese affiancata da un pastore tedesco di nome Rex.

Rex si rivela un cane poliziotto decisamente fuori dall’ordinario, in grado di risolvere casi intricatissimi grazie alla sua portentosa abilità nella ricerca di indizi e persone. Il mondo della televisione è in lutto per la perdita di uno dei protagonisti legato alle avventure del popolarissimo cane detective capace di conquistare anche il pubblico italiano.

Fan in lacrime: addio al protagonista della celebre serie tv

È morto Diesel vom Burgimwald, il pastore tedesco che interpretava il ruolo di Rex in “Hudson & Rex”, remake canadese della serie “Il commissario Rex”. Diesel è stato stroncato da un cancro giunto in fase avanzata. A dare la notizia della scomparsa è stata Sherri Davis, l’addestratrice che seguiva Diesel fin da quando era un cucciolo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

«Gli è stato diagnosticato il cancro quando era già in fase avanzata e purtroppo non è stato possibile far nulla per salvarlo» ha dichiarato Sherri Davis. Diesel vom Burgimwald era discendente diretto – il quindicesimo – del leggendario cane attore legato per sempre alla celebre serie austriaca. Nel sequel canadese Diesel affiancava come fedele e inseparabile compagno il detective Charlie Hudson (John Reardon).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hudson & Rex on Citytv (@hudsonandrex)

Anche Diesel, come il Rex originario, si è dimostrato straordinariamente abile nella risoluzione dei casi più complessi. Il tutto grazie all’istinto e a un fiuto pressoché infallibili, oltre che per doti come coraggio e lealtà. La serie canadese è stata trasmessa per la prima volta nel nostro Paese nel 2019 sui canali Rai (Rai 3 e Rai Premium). “Hudson % Rex” ha alimentato così un nuovo capitolo della saga di Rex, riproponendo lo speciale legame tra uomo e animale uniti nella lotta contro il crimine.

«Non sapeva assolutamente nulla quando è entrato in Hudson & Rex», ha ricordato la sua addestratrice. «Non aveva mai lavorato nel cinema, non aveva mai visto telecamere o luci, ma ha imparato tutto in modo sorprendentemente rapido». A prendere il posto di Diesel saranno i nipoti Dillon e Dante che già da un paio d’anno lo affiancavano nelle scene più impegnative.