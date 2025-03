Repulisti Milan, nuova squadra per Leao: 80 milioni di euro

Ancora una stagione estremamente altalenante per Rafael Leao che in estate potrebbe lasciare il Milan. Spunta una doppia ipotesi

La stagione del Milan è stata finora altamente deludente. Al netto della vittoria della Supercoppa Italiana le soddisfazioni del Diavolo sono estremamente risicate, con i risultati soprattutto in campionato che proprio non possono soddisfare ambiente, staff e tifosi.

Il quarto posto in Serie A è lontanissimo, e i recenti risultati altamente negativi rappresentano lo specchio di un’annata di troppi alti e bassi aggravata anche dall’eliminazione prematura dalla Champions League al playoff. Tanti i passi falsi di Leao e soci, spesso criticati dai tifosi che vorrebbero vedere qualcosa in più da una squadra teoricamente forte, ma che non riesce proprio a trovare equilibrio.

Lo stesso equilibrio che passa inevitabilmente anche dalle prestazioni di alcuni singoli, pesantemente sottotono rispetto alle alte aspettative. Uno su tutti il solito Rafael Leao, talento cristallino che della poca costanza ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica. 10 gol e 8 assist in ben 38 apparizioni tra coppe e campionato per l’asso portoghese, che alla luce del potenziale potrebbe fare molto di più. Serve maggiore costanza nelle prestazioni del classe 1999, che avrebbe tutte le carte in regola per essere trascinatore assoluto della squadra.

Dal 2019 al Milan, Leao raramente ha trovato la giusta dimensione, alternando prove da fenomeno autentico ad altre meno buone. Dopo tante critiche ed un percorso di 6 anni la sua avventura a San Siro potrebbe anche prendere una piega differente.

Calciomercato Milan, Leao tra due fuochi: può partire in estate

L’eventuale mancato accesso in Champions avrebbe dei risvolti pesanti anche sulla gestione della rosa per la prossima stagione. Non andrebbero quindi escluse cessioni importanti, tra le quali proprio quella di Rafael Leao.

L’accordo in essere con il portoghese è ancora molto lungo, fino al 2028, ma dall’estero potrebbero farci un pensierino. Il Chelsea in particolare osserva attentamente il funambolico lusitano, ma non sarebbe l’unico club interessato.

Secondo quanto evidenziato da ‘TeamTalk’ su Leao ci sarebbe soprattutto il Barcellona che potrebbe presentare un’offerta importante in estate. Lo scoglio principale sarebbe comunque l’alto ingaggio del calciatore.

Senza Champions il Milan potrebbe quindi privarsi di qualche campione e fisserebbe a circa 80 milioni di euro la richiesta per la cessione del campione portoghese, al netto del valore elevato della clausola rescissoria. Leao ha infatti una postilla da 175 milioni, ed era stato corteggiato in passato da alcuni club arabi. Intanto Barcellona e Chelsea osservano la situazione dei rossoneri.