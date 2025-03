Allerta meteo in Italia, rischio nubifragi in una regione: occhio a questa data

Con il fine settimana ormai in corso il meteo sta già mutando dopo una settimana nella quale complessivamente il tempo ha offerto giornate interessanti per gli italiani, soprattutto al sud.

Il weekend porta con se però cambiamenti importanti e alcuni campanelli d’allarme soprattutto in un paio di zone del nord. Nello specifico al netto del vortice afro mediterraneo che si attarda sull’area ionica provocando qualche ultimo piovasco tra Sicilia e Calabria, il resto dell’Italia si avvale di un campo di alta pressione.

Al momento, come evidenziato da ‘3BMeteo’ il maltempo tocca solo la Spagna e parte della Francia ma l’intensa perturbazione collegata al minimo raggiungerà anche la nostra penisola a partire dalla seconda parte di domenica, che andrà quindi a modificare le carte in tavola in maniera significativa.

Lo stesso fronte trasporta difatti correnti umide e di matrice sub tropicale con accompagnamento di forti precipitazioni che potrebbero tramutarsi in nubifragi in alcune aree specifiche.

Rovesci, temporali e nubifragi su parte dell’Italia: la situazione

L’Italia si prepara quindi ad un weekend di mutamenti climatici, con annesse perturbazioni da metà domenica che faranno da apripista ad una settimana perturbata.

Nello specifico il focus è quindi soprattutto sull’ultimo giorno di questa settimana. Si presentano nubi in aumento al Nordovest fin dal mattino con le prime piogge a partire dal pomeriggio, mentre in serata rovesci o temporali forti ci saranno tra Piemonte e Liguria con rischio nubifragi su quest’ultimo regione che finisce quindi particolarmente nel mirino. Si legge inoltre: “Neve abbondante sulle Alpi centro occidentali dai 1000/1500m. In nottata peggiora sui restanti settori”.

Per ciò che concerne il centro Italia nella giornata di domenica ci saranno rovesci o temporali sul finire di giornata sull’alta Toscana e nella notte anche su Umbria, Marche e Lazio.

Infine chiude il quadro la domenica del sud con nubi in aumento in Sardegna, il tutto con annessi temporali tra pomeriggio e sera. Peggioramenti in nottata nell’alta Campania, mentre dal punto di vista complessivo delle temperature si va verso ulteriori aumenti al sud e in calo lieve al nord.

L’attuale fine settimana spariglia quindi leggermente le carte in giro per la penisola tra cambiamenti climatici e possibili nubifragi soprattutto a nordovest, lì dove i cittadini italiani dovranno per forza di cose rinunciare ad una domenica tranquilla.