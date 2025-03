Mediaset, stravolto completamente il palinsesto: stop a una delle soap più seguite!

Le soap opera sono uno dei punti di forza di Mediaset – e non solo: pensiamo a due titoli storici della Rai come Un Posto al Sole o Il Paradiso delle Signore – e dunque soprattutto in questo campo vige le ferrea legge che domina la televisione: quella dettata dagli ascolti, a seconda dei quali spesso e volentieri cambia la programmazione delle serie televisive.

Altre volte invece è il ciclo naturale della soap a essere arrivato a conclusione. La conseguenza, in un caso come nell’altro., è una radicale trasformazione del palinsesto, come è accaduto per Mediaset. Il pubblico dovrà fare a meno di una delle soap più amate e apprezzate degli ultimi, costretta allo stop. Ecco la soap che dovrà fermarsi.

Mediaset, palinsesto stravolto: si ferma una delle soap più amate

Dal prossimo venerdì 14 marzo Rete 4 cambia la programmazione per quanto riguarda il palinsesto mattutino. Titoli di coda per Terra amara: l’ultima puntata della soap turca andrà in onda giovedì 13 marzo. Le repliche della dizi avevano fatto registrare ottimi ascolti, decisamente superiori a quelli delle serie poliziesche trasmesse precedentemente in quella fascia oraria.

Terra Amara è riuscita a portarsi a casa una media lusinghiera: circa 300 mila spettatori giornalieri e uno share del 5% (con picchi di 400 mila e dell’8%). Ma naturalmente nessuna soap può durare in eterno. Terra amara si concluderà dunque giovedì prossimo. Per sostituirla Mediaset ha pronto altre soap molto conosciute e apprezzate dal pubblico.

Dalle 7 di venerdì 14 marzo su Rete 4 andrà in onda la replica della puntata de La Promessa trasmessa la sera precedente nella fascia del preserale, seguita dalla replica di DayDreamer – Le ali del sogno. La soap con protagonista il celebre attore turco Can Yaman verrà nuovamente riproposta al mattino, dopo gli ottimi risultati raggiunti in questa fascia oraria.

Ma non è finita: è sempre Turchia alle 8:35, con le repliche di Endless Love, la serie turca finita da poche settimane su Canale 5. Mediaset ha deciso di riproporre le avventure di Kemal, Nihan e Emir nella fascia mattutina. Ci si attende che Endless Love bissi il successo al mattino ottenuto da Terra Amara in questi mesi. La dizi ripartirà dalla prima stagione.

La programmazione mattutina di Mediaset proseguirà alle 9:45 dando spazio alle nuove puntate in prima visione assoluta di Tempesta d’amore. Con il passaggio dal tardo pomeriggio alla fascia della mattina la soap tedesca ha fatto registrare dei buoni dati auditel, attestandosi sulla soglia del 6% di share. Insomma: al mattino le soap opera stanno dando ottimi riscontri su Mediaset.