Ultim’ora, Juventus-Atalanta perde la stella più attesa: stop a poche ore dalla gara

Si riaccendono i riflettori sulla domenica di Serie A con un paio di gare delicatissime che andranno a dare ulteriori scossoni alla parte alta della classifica. Alle 15 toccherà al Napoli rispondere alla vittoria dell’Inter affrontando la Fiorentina in casa, mentre stasera sarà la volta di Juventus e Atalanta, le altre inseguitrici che allo Stadium si ritroveranno l’una contro l’altra.

I bianconeri sono reduci da ben 5 successi di fila in campionato, e puntano ad inanellare il sesto che varrebbe l’aggancio al terzo posto proprio dei bergamaschi. Si tratta quindi di una partita che vale quasi doppio per l’economia delle ambizioni della truppa di Thiago Motta, che spera di superare un ostacolo tanto complesso quanto di alto livello.

L’Atalanta è una sorta di prova del nove per la Juventus, che dovrà capire quindi se ritenersi realmente in lotta per il titolo o semplicemente per un piazzamento Champions. I tifosi si aspettano tanto, così come lo stesso Thiago Motta che anche in sede di presentazione della sfida ha caricato alla grande i suoi.

Tra i singoli più attesi anche Kenan Yildiz, che però potrebbe dare forfait per un problema che verrà valutato questa mattina. Eppure lo stesso Motta in conferenza pre-Atalanta aveva detto: “Sta bene, deve continuare a migliorare su tutti gli aspetti. Fisicamente, tecnicamente e mentalmente sta meglio. È giovane e ci sono margini enormi di miglioramento, lo sa anche lui. Non si è mai fermato, magari ha perso una partita, non ricordo, ma è sempre presente e umile. Noi allenatori possiamo dare degli spunti, ma è sempre il calciatore che mette tutto in pratica”.

Verso Juventus-Atalanta con un big a rischio: Yildiz in bilico

Scatta quindi un autentico allarme alla Juventus in merito alle condizioni di Yildiz che non è al meglio a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta.

Nello specifico il fantasista turco è alle prese con un virus intestinale, in merito al quale le relative valutazioni verranno effettuate questa mattina alla Continassa. Qualora Yildiz non dovesse farcela al posto suo potrebbe agire Koopmeiners che insieme a Nico Gonzalez e McKennie comporrebbe la trequarti alle spalle di Kolo Muani.

Se il turco non dovesse giocare sarebbe inoltre la prima partita non saltata nell’intera stagione della Juventus finora composta da ben 40 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana il tutto con uno score di 6 gol e 4 assist.