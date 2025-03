Esonero vicino, arriva Roberto Mancini: destinazione assurda

La carriera di Roberto Mancini è ferma alla conclusione del rapporto lavorativo con la federazione saudita. L’Arabia è stata quindi l’ultima panchina calcata dal tecnico italiano che non allena un club dal 2017/18 quando ha guidato lo Zenit St Pietroburgo.

Da quel momento il ‘Mancio’ ha preso le redini solo di nazionali a partire proprio dall‘Italia con cinque anni di soddisfazioni ma anche di cocenti delusioni e polemiche. La vittoria degli Europei posticipati per il Covid e la mancata qualificazione al Mondiale 2022 rappresentano il punto più alto e quello più basso della sua gestione a tinte azzurre. Poi l’addio con polemiche annesse e l’inizio della breve esperienza in Arabia Saudita. Ora però Mancini si starebbe guardando intorno e qualora si presentasse l’occasione giusta potrebbe anche decidere di rientrare in corsa per una panchina di spicco.

Il caso specifico è quello del Newcastle, società ambiziosa e ricchissima che da qualche anno spende anche cifre piuttosto importanti in sede di calciomercato. L’obiettivo dei Magpies è chiaramente quello di accedere alla prossima Champions League, ma alla luce della situazione di classifica attuale non sarà affatto semplice. La concorrenza non manca così come le difficoltà in campo per Isak e soci, troppo spesso incostanti nel corso di questa annata.

Servirà un necessario cambio di passo dunque per sperare di strappare il pass utile ad accedere alla prossima edizione della massima competizione continentale.

Premier League, la classifica piange: idea Roberto Mancini

Alla guida del Newcastle c’è il solito Eddie Howe, che allena i bianconeri ormai dal 2021 con buoni risultati.

L’attuale distanza dal quarto posto e soprattutto le tantissime squadre in lotta per un piazzamento Champions iniziano a spaventare la dirigenza dei Magpies, che dovranno trovare quella costanza mancata finora. In discussione potrebbe finirci anche il lavoro dello stesso Howe, che nel Monday Night affronterà il West Ham in una sfida da non fallire.

Il trend recente non è infatti favore al Newcastle che ha raccolto solamente una vittoria nelle ultime 4 uscite di Premier, con ben tre ko all’attivo. Momento negativo quindi per la squadra trascinata dai gol di Isak, che però non bastano a tenere il passo.

Qualora a partire dalla gara contro il West Ham non dovesse esserci un cambio di rotta deciso la società potrebbe anche valutare mosse per la panchina. In questo senso, nel caso i risultati non dovessero migliorare sensibilmente, il profilo di Roberto Mancini potrebbe diventare stuzzicante. L’italiano inoltre ha anche già allenato e vinto in Premier League sulla panchina del Manchester City dal 2009 al 2013.