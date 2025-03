I trucchi delle lavanderie per asciugare il bucato velocemente: ci vorrà la metà del tempo

Anche se ormai la primavera è alle porte, è ancora più che prevedibile che continuino a capitare lunghe giornate di pioggia. In questo caso, i disagi saranno ovviamente diversi, soprattutto in casa nel momento in cui ci ritroveremo ad avere intere ceste di panni da lavare e di conseguenza da asciugare. Una situazione piuttosto complicata e che necessita di una rapida soluzione.

Chi la fortuna di avere in casa un’asciugatrice, avrà sicuramente dimenticato cosa voglia dire ritrovarsi in casa stendini pieni di panni da asciugare. Un rimedio sicuramente non comodissimo, ma l’unico in grado di poterci far stendere il bucato se fuori imperversa il mal tempo. Tuttavia, anche lasciar asciugare gli indumenti sugli stendini ha degli svantaggi evidenti, uno di questi è proprio il tempo di asciugatura che risulterà essere anche piuttosto lungo.

I trucchi geniali per asciugare il bucato sullo stendino velocemente

Un altro effetto negativo del lasciare asciugare i vestiti sullo stendino è la possibile formazione di cattivo odore sia nell’ambiente circostanze, che sul bucato stesso, proprio a cause della forte presenza di umidità che si andrà a formare. Fortunatamente però, per evitare che questo accade, è possibile adottare alcune semplici strategie che aiuteranno ad ottenere una rapida asciugatura, evitando che tutto questo accada ancora.

Siccome, quando è mal tempo, asciugare il bucato dentro casa è una pratica piuttosto comune e che non vede nessun’altra alternativa, oltre quella dell’asciugatrice, si potranno usare dei piccoli trucchi che permetteranno di asciugare tutto più rapidamente. Il primo trucco consiste nel effettuare un ciclo di centrifuga in più dopo il lavaggio, questo passaggio servirà a rimuovere ulteriore acqua, permettendo al bucato di asciugare prima. Una volta fatto questo, nel momento in cui si andranno a stendere sullo stendino sistemarli ben stesi e ben distanziati tra loro, evitando di sovrapporre i vari indumenti.

Per facilitare l’asciugatura ed evitare pieghe usare le grucce per stendere camicie e magliette. Altra cosa importante è posizionare lo stendino accanto ad una fonte di calore o anche vicino ad una finestra leggermente aperta, così facendo, l’asciugatura sarà molto più rapida ed avendo anche uno spiffero, l’umidità non andrà a ristagnare in casa. Infine, se proprio si ha necessità di accelerare ancora i tempo, si potrà usare un ventilatore per permettere una rapida asciugatura.