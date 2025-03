Tre errori da non commettere mai quando si lavano i piatti: metti a rischio anche la salute

Sono questi i tre errori da non commettere mai quando si lavano i piatti: in molti li commettono, senza sapere il reale rischio che corrono.

Lavare le stoviglie dopo averle utilizzate è ovviamente un passaggio fondamentale, in primis per rimuovere tutto lo sporco e in secondo luogo, ma non certo meno importante, lavare i piatti sarà necessario per neutralizzare la presenza di germi, batteri e cattivi odori, che possono rendere il loro utilizzo decisamente poco sano.

Un gesto quotidiano e che tutti sappiamo benissimo come andrebbe fatto, o almeno in teoria così dovrebbe essere. Infatti, nonostante lavare i piatti non richieda alcuna ‘dote’ particolare e nessuna competenza specifica in merito, ancora oggi, involontariamente, si commettono degli errori che possono compromettere la buona riuscita dell’operazione. Si tratta di alcun sbagli durante la fase del lavaggio, che impediscono di ottenere il risultato sperato e cercato.

3 errori da non commettere mai quando si lavano i piatti

Chi ha la fortuna di avere in casa una lavastoviglie, avrà ormai dimenticato cosa voglia dire passare minuti preziosi a dover detergere e sgrassare ogni singolo piatto o bicchiere. Invece, per chi usa il classico ‘olio di gomito’ dovrà prestare molta attenzione ad evitare questi 3 errori che rendono le stoviglie pericolose per la salute.

Lavare i piatti è un’azione semplice e quotidiana, tuttavia può nascondere alcune piccole insidie che non devono essere sottovalutare, si tratta di 3 errori molto comuni, che mettono a rischio anche la nostra salute. Uno dei primi sbagli più comuni è quello di utilizzare troppo detersivo, un’abitudine molto comune e che si bassa sulla falsa credenza che vedere fare tanta schiuma significhi maggiore igiene. In realtà non è affatto così, infatti, oltre ad essere una pratica molto inquinante, fa si che una parte di prodotto non vada mai via del tutto e che resti all’interno delle nostre stoviglie.

Altro errore molto comune è quello di lavare piatti, posate, bicchieri e pentole con acqua fredda. In questo caso, si andrà a perdere molto più tempo per sgrassare a fondo, infatti, a contatto con una temperatura fredda l’olio non si scioglierà e non farà altro che scivolare da una parte all’altra, costringendo a faticare il doppio per rimuoverlo. Infine, anche impilare subito le stoviglie dopo averle lavate non è affatto una pratica igienica, in questo modo, non solo resteranno abbastanza umide, ma si andranno anche a formare odori poco gradevoli. Quindi, per evitare spiacevoli conseguenze basterà evitare di commettere questi 3 errori quando i lavano i piatti.