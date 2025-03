Mattina o sera, quand’è il momento il migliore per radersi? Ecco cosa consiglia l’esperta

Radersi per gli uomini è un’azione quotidiana e che viene fatta con cura e meticolosità. È un gesto importante per diverse ragioni, a seconda delle preferenze personali, delle esigenze professionali e della salute della pelle. Rimuovere i peli, infatti, può aiutare a prevenire l’accumulo di batteri, sudore e sporco, riducendo così il rischio di odori sgradevoli e infezioni cutanee.

Inoltre, una rasatura ben fatta può dare un aspetto più curato e ordinato, soprattutto in ambiti professionali o formali. In alcuni casi, eliminare i peli può ridurre irritazioni e prurito, specialmente negli sportivi che evitano attriti e fastidi causati dal sudore. Nei mesi caldi, ad esempio, la rasatura può offrire una sensazione di freschezza. Insomma, togliere la barba è un gesto che può servire davvero a tanto, anche se negli ultimi anni c’è una controtendenza che rivede un po’ tutto. Sono sempre di più gli uomini, che decidono di portare una barba curata, senza dover stare lì con il rasoio ogni giorno.

Qual è il momento migliore della giornata in cui radersi? Ecco cosa sapere

Nonostante, come anticipato poco fa, sempre più uomini decidono di portare una barba leggermente lunga e curata, c’è chi, per svariati motivi, non rinuncia a radersi quotidianamente. Per chi lo fa ancora, c’è una domanda a cui spesso non riesce a dare risposta, ossia qual è il momento migliore della giornata in cui radersi? Meglio al mattino o la sera? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Doriana Borgo, una barbiera (sic) professionista, che ha svelato il mistero.

Doriana Borgo è arrivata subito al nocciolo della questione, rivelando che entrambi i momenti della giornata non sono sbagliati, ma che hanno una serie di vantaggi e svantaggi da considerare e che ora andremo a mostrare:

Radersi al mattino: di pro avremo una pelle più rilassata dopo il riposo notturno, riducendo il rischio di irritazioni. Permette di iniziare la giornata con un aspetto curato e fresco. I contro invece, si potrebbe non avere abbastanza tempo per una rasatura accurata; Radersi la sera: i pro sono che la pelle avrà tutta la notte per riprendersi da eventuali irritazioni e si evita il fastidio di radersi di fretta al mattino. I contro invece, riguardano una ricrescita rapida, che al mattino farebbero svegliare già con un accenno di barba.

Quindi, una volta capito questo, sarà palese che non esiste un momento migliore rispetto ad un altro, quello che però farà la differenza è la preparazione della pelle alla rasatura. Secondo Doriana Borgo, infatti, più la pelle sarà ben idrata prima, durante e dopo la rasatura e più l’effetto sarà perfetto.