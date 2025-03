Un Posto al Sole anticipazioni: Michele vive un’esperienza sconcertante in ospedale, il gesto di Rossella

Si annuncia ricco di sorprese e colpi di scena Un Posto al Sole. Appuntamento come sempre alle 20..50 per la “Beautiful italiana”, in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La soap più longeva della televisione italiana che festeggerà i trent’anni di vita nel 2026 continua a catalizzare le attenzioni di uno zoccolo duro di appassionati.

Venerdì 7 marzo le vicende di Palazzo Palladini hanno tenuto incollati al piccolo schermo 1 milione e 462 mila spettatori, pari a uno share del 7,1%. Le prossime puntate vedranno protagonisti Michele e Rossella: padre e figlia saranno chiamati ad affrontare un momento particolarmente delicato che porterà il giornalista a vivere un’esperienza davvero sconcertante in ospedale.

Un Posto al Sole spoiler: esperienza choc per Michele, disperato intervento di Rossella

Nelle ultime puntate il dottor Fusco ha rivelato una personalità instabile, a dir poco squilibrata. In casa cercava nervosamente una pistola nascoste nella libreria e in ospedale si aggirava con fare sospetto. Il lato oscuro di quello che in precedenza era un medico apprezzato dai colleghi esploderà con prepotenza negli episodi di questa settimana (10-14 marzo).

Ormai fuori controllo, Fusco arriverà a puntare la pistola verso Rossella. Ma il colpo del primario finirà per centrare Michele Saviani, intervenuto per salvare la figlia. Il proiettile ferirà gravemente Michele, facendo seriamente temere per la sua vita. Dopo aver chiamato i soccorsi Rossella interverrà immediatamente insieme ai colleghi per rianimare il padre.

Nel frattempo la notizia della sparatoria si diffonderà rapidamente anche a Palazzo Palladini. Sarà panico per tutti gli amici del giornalista. Sarà chiaro fin da subito a tutti che le condizioni di Michele sono gravissime e che Saviani sta combattendo tra la vita e la morte. L’uomo verrà immediatamente portato in sala operatoria e dopo accadrà qualcosa di sconcertante.

Malgrado il complesso intervento di neurochirurgia le condizioni del padre di Rossella rimarranno critiche. Mentre tutti cercano di darsi da fare per salvargli la vita, Michele vivrà un’esperienza di pre-morte. Soltanto una misteriosa donna all’interno della struttura ospedaliera sembrerà rendersi conto di quanto sta succedendo.

Nel frattempo il dottor Fusco, dopo aver aperto il fuoco su Michele in pieno giorno e davanti a tutti, riuscirà comunque a fuggire dall’ospedale fino a far perdere ogni traccia di sé. Del resto il primario era convinto di essere spacciato dopo la denuncia da parte della dottoressa Graziani per le molestie subite insieme a altre colleghe sul lavoro. Qualcuno però è già pronto a braccarlo.