Da quando uso questo metodo non risciacquo più il pavimento per evitare aloni: ora splende subito

Il metodo geniale per far sparire gli aloni dal pavimento senza doverlo risciacquare ancora: brilla come non mai ed è anche igienizzato.

Lavare il pavimento in casa è una pratica molto importante per diversi motivi. In primis per una ovvia questione d’igiene, rimuovendo sporco, batteri e germi che possono accumularsi, riducendo il rischio di malattie e allergie. Inoltre, una pulizia regolare del pavimento, evita l’accumulo di polvere e residui scivolosi, riducendo il rischio di cadute e poi ovviamente c’è anche una questione estetica, infatti, un pavimento pulito rende la casa o l’ambiente di lavoro più accogliente e piacevole.

Ma non è tutto perché una corretta igiene del pavimenti evita l’usura precoce e mantiene il pavimento in buone condizioni più a lungo, ed elimina porco e macchie che possono generare cattivi odori, soprattutto se ci sono animali domestici. Insomma, non c’è alcun valido motivo per cui si debba trascurare la sua pulizia, anzi, più di frequente sarà effettuata e meglio sarà.

Con questo metodo non serve risciacquare il pavimento per evitare aloni

Ovviamente, affinché si possano ottenere tutti i risultati sopra citati, non basterà solo lavare il pavimento, ma sarà altrettanto importante farlo in modo giusto. Infatti, l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi possono far ottenere l’effetto opposto, ritrovandosi con un pavimenti pieno di aloni e di macchie. Per evitare che questo accada, esiste un metodo geniale e che non richiederà più di risciacquare il pavimento dopo il lavaggio.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti per lavare il pavimento, non sempre riusciamo ad ottenere il risultato sperato. Molti di questi, infatti, risultano essere particolarmente aggressivi a tal punto da lasciare aloni ben visibili sulle superfici, costringendoci quindi, a dover effettuare un secondo passaggio con lo straccio per rimuoverli. Per evitare che questo accada ancora, basterà provare subito questo metodo naturale, capace di igienizzare e lucidare senza lasciare aloni. Ecco cosa servirà:

3 litri di acqua tiepida

1 bicchiere di aceto bianco

10 gocce di olio essenziale a piacere (limone, mente, lavanda, agrumi)

Il procedimento è semplicissimo, basterà infatti riempire un secchio con l’acqua tiepida, versare all’interno un bicchiere di aceto e mescolare. Infine, unire le gocce di olio essenziale e immergere il panno al suo interno. Dopo averlo strizzato, si potrà iniziare a procedere con il classico lavaggio dei pavimenti, ed ecco, che senza alcuna fatica le superfici saranno perfettamente lucide, pulite ed igienizzate, ma soprattutto non gli aloni saranno completamente spariti.