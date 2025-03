Anche le lampadine led sono passate di moda: è questa l’alternativa economica da mettere subito in casa

Le lampadine LED (Light Emitting Diode) sono un tipo di illuminazione a basso consumo energetico che utilizza diodi a emissione di luce per produrre luminosità. A differenza delle lampadine tradizionali a incandescenza (che riscaldano un filamento) o delle lampadine fluorescenti, i LED generano luce quando una corrente elettrica passa attraverso un semiconduttore.

I motivi per cui sempre più persone decidono di installare delle lampadine led in casa sono diversi. In primis, permettono di ottenere un netto risparmio energetico consumando fino all’80-90% in meno rispetto alle lampadine a incandescenza. Hanno una durata più lunga rispetto alle lampadine tradizionali. Inoltre, producono più luce con meno energia e non contengono mercurio o gas nocivi, riducendo l’emissione di CO₂. Infine, c’è anche il fattore estetico, che permette di scegliere fra una luce calda, freddo anche colorata.

Le lampadine led hanno ormai le ore contate: ecco l’alternativa geniale

Ovviamente come spesso accade, con l’avanzare della tecnologia, si è alla ricerca di nuove alternative che possano offrire maggiore efficienza riducendo i costi. Ebbene, sembrerebbe che una nuova alternativa sia pronta per sostituire definitivamente le lampadine led e a breve potrebbe essere la soluzione che tutti vorranno mettere nelle proprie case.

In un futuro non troppo lontano le lampadine led verranno sostituite definitivamente da quelle Oled. Ma cosa sono nello specifico? Le lampadine OLED (Organic Light Emitting Diode) sono una tecnologia di illuminazione basata su diodi organici a emissione di luce. A differenza dei LED tradizionali, che utilizzano semiconduttori inorganici, gli OLED sfruttano materiali organici per produrre luce quando attraversati da una corrente elettrica.

Gli OLED emettono una luce morbida e uniforme, simile alla luce naturale. Grazie alla loro struttura molto piccola, possono essere integrati in pannelli ultrasottili e persino pieghevoli. Inoltre, hanno un basso consumo energetico e offrono quindi un buon risparmio rispetto alle lampadine a incandescenza e a quella led. Sono ecologiche, in quanto non contengono mercurio o materiali tossici e sono riciclabili e non necessitano di tempo per raggiungere la massima luminosità.

Tuttavia, ci son dei piccoli svantaggi da considerare, come ad esempio una durata nettamente inferiore rispetto al classico led e un costo maggiore rispetto ad una classica lampadina. Ciò nonostante, se perfezionate questi dettagli, l‘OLED potrebbe essere un’ottima alternativa per illuminare casa risparmiando e inquinando di meno.