Si svincola dal Napoli e va all’Inter a zero: trasferimento da sogno

La lotta scudetto si fa sempre più intensa con Inter, Napoli e Atalanta che stanno rubando la scena. L’ultimo fine settimana di campionato ha dato ulteriori segnali nelle zone nobili di una classifica che rischia di rimanere incerta fino all’ultima giornata.

La Serie A si conferma quindi equilibrata e ricca potenzialmente di spettacolo per la gioia dei tifosi delle squadre coinvolte. Al termine di questa lunga cavalcata ci sarà quindi nuovamente spazio per la sessione estiva di calciomercato, che andrà a rimodulare la struttura dei club. Napoli e Inter in particolare potrebbero andare a modificare le rispettive situazioni tra nuovi innesti e cessioni.

In casa azzurra prima di tutto andranno risolte le questioni legate ai calciatori in scadenza contrattuale. Da Anguissa, per il quale si cerca una soluzione più a lungo termine, ad Alex Meret, titolarissimo tra i pali anche con Antonio Conte dopo essere diventato un calciatore importante anche nell’annata dello scudetto con Spalletti al timone.

Meret ha quindi messo alle spalle il periodo difficile con la maglia azzurra, quando fu persino vicino all’addio proprio a margine della stagione scudettata. Il classe 1997 è quindi rimasto a Napoli divenendo leader tra i pali ed innalzando anche la cifra del proprio rendimento.

Calciomercato, dubbi sul rinnovo di Meret: asse Napoli-Inter da sogno

Il contratto di Meret è però in scadenza a giugno e si lavora su un rinnovo per evitare di perderlo a parametro zero.

Lo stesso calciatore durante la conferenza stampa post-gara di Napoli-Fiorentina, ha risposto alla domanda di Calciomercato.it legata al suo futuro: “Atmosfera del Maradona è stata bellissima e quando il pubblico è così ci dà solo una mano a dare qualcosa in più per vincere. Come ho sempre detto qui a Napoli, ormai sto da tanti anni, sto bene, non vedo nessun problema e giocare in questo stadio, con questi tifosi, è una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Non vedo problemi“.

Meret si sente bene a Napoli però il rinnovo non è ancora arrivato e col passare dei mesi gli azzurri rischiano di perderlo a zero. Senza una firma infatti l’estremo difensore italiano potrebbe tornare nel mirino dell’Inter, che ha un Sommer in fase avanzata dal punto di vista dell’età che potrebbe quindi richiedere un nuovo innesto.

I nerazzurri potrebbero fiutare la potenziale occasione, e qualora Meret non rinnovasse col Napoli, potrebbero andare dritti sull’azzurro a costo zero assicurandosi nel caso un Nazionale italiano.