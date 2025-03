Esenzione ticket sanitario, incredibile novità: finalmente anche loro potranno richiederla

Fin dal 1982 è stato introdotto il ticket sanitario ovvero il contributo dato dal cittadino alla spesa sanitaria attraverso il pagamento di una quota specifica per alcune prestazioni sanitarie pubbliche, incluse quelle previste dai LEA vale a dire i Livelli Essenziali di Assistenza. Il DPCM 12 gennaio 2017 disciplina la prestazioni sanitarie per le quali bisogna pagare il ticket.

Sempre lo stesso DPCM definisce chi ha diritto a essere esentato dal ticket, da pagare per le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non abbiano carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero; e le cure termali. Il ticket sanitario ha un costo variabile a seconda della prestazione e della Regione di residenza.

In linea generale tutti i cittadini devono contribuire alla spesa pubblica. La legge però individua alcune categorie di persone che possono richiedere e avere l’esonero dal pagamento del ticket. Non dovranno insomma pagare il ticket per la prestazione sanitaria. Ecco chi ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Esenzione ticket sanitario, ecco chi può richiederla

Nel 2002 hanno diritto all’esenzione dal ticket sanitario i contribuenti con ISEE basso, quelli che soffrono di malattie croniche o rare, chi si è visto riconoscere lo stato di invalidità e altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV). Concentrandoci sul reddito, è la legge 537 del 1993 a esentare dal ticket alcune categorie.

Possono chiedere l’esenzione dal ticket sanitario a causa del reddito basso i cittadini che hanno meno di 6 e più di 65 anni, che fanno parte di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 36.151,98 euro. (CODICE E01). Per nucleo familiare va inteso non quello rilevante a fini anagrafici, ma a fini fiscali, composto dalla persona interessata, dal coniuge non legalmente separato e da altri familiari fiscalmente a carico.

Stesso discorso per i disoccupati e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo più basso di 8.263,31 euro, aumentato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02). Esenzione dal ticket anche per i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03).

Sono esentati dal pagamento del ticket sanitario anche i titolari di pensioni al minimo che abbiano più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, innalzato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04).