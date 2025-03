Chiude la metropolitana, blocco di 2 giorni: in queste date non potrete spostarvi

E’ sempre più difficile gestire la circolazione con i mezzi di trasporto, specialmente nelle grandi città. Da Roma a Milano fino a Firenze e Napoli contenere tutta la popolazione è quasi utopia e in ogni sciopero o determinate circostanze si genera un’autentica crisi attorno alla città.

Nelle ultime ore sono arrivate purtroppo nuove conferme e questa chiusura per circa 48 ore rischia di allarmare tutti. La situazione è degenerata e non ci sono alternative, la Metropolitana della città di Napoli resterà chiusa per ben due giorni in uno dei prossimi weekend, manca l’ufficialità ma oramai la decisione è imminente e non ci sono altre soluzioni.

Stiamo parlando della Metro Linea 1 di Napoli che resterà chiusa per consentire nuovi controlli da parte di Ansfisa riguardo la nuova e imminente stazione del Centro Direzionale, l’obiettivo è inaugurarla il prima possibile e una data realistica è quella di Lunedi 24 Marzo, ormai davvero tra pochi giorni. Serve sia organizzare il tutto che formare il personale in maniera adeguata e una possibilità è quella di bloccare tutto per dare ulteriori lezioni a chi deve sviluppare tutto. Manca l’ufficialità ma starebbero lavorando alle date e la decisione è imminente e preoccupa chi gestisce la città.

Metropolitana chiusa, l’intera città è in allerta totale

In questo mese diverse città hanno avuto problematiche a causa di scioperi ma il problema non riguarda solo questo, anzi. I lavori per la nuova metro al Centro Direzionale sono vicini ad essere ultimati e come riporta Fanpage c’è un piano per gestire l’avanzamento di questo progetto con il Comune che – in accordo con Ansfisa – prevede la chiusura della Metro Linea 1 da sabato 15 Marzo fino alla mattinata di Lunedi 17 Marzo.

Nel weekend tutti i tecnici valuteranno la situazione relativa alla metro e i corretti sistemi hardware e software del mezzo di trasporto. Dopo la metro resterà chiusa ma sono al vaglio soluzioni per garantire la corretta circolazione dei mezzi. Uno dei piani a disposizione che il Comune sta valutando è quello di estendere il funzionamento della Metro Linea 6 anche fino al tardo pomeriggio. Attualmente questa Metro chiude invece alle ore 15.

La nuova stazione del Centro Direzionale è alle ultime battute, e prima di completare il tutto la Metro Linea verrà chiusa il 15 e il 16 Marzo e verranno cosi effettuati gli ultimi accertamenti. Sia l’ANM che il Coordinamento USB confermano l’andamento di questa situazione.