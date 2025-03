Pessime notizie se vivi in queste regioni: qui le bollette costeranno ancora di più

Il caro bollette fa paura in tutta la Penisola. Ma in alcune Regioni italiane le famiglie pagheranno un conto più caro.

Le famiglie italiane sono state colpite duramente dai rincari delle bollette di luce e gas. Assoutenti qualche tempo fa parlava di un aumento medio di 309 euro per una famiglia tipo (consumo di 14 mila metri cubi di gas). Ma si tratta appunto di una media. Non tutte le Regioni italiane hanno fatto registrare gli stessi aumenti.

Il governo ad ogni modo è corso ai ripari con un intervento da 3 miliardi: con il decreto bollette varato dal Cdm a fine febbraio l’esecutivo a guida FdI ha esteso per tre mesi lo sconto in bolletta alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro. Resta il fatto che alcune zone del Paese sono state colpite più duramente dal caro energia, in particolare sul fronte del gas, mentre altre hanno subito aumenti importanti ma decisamente più contenuti.

Un’analisi di Facile.it sugli aumenti delle tariffe del gas fa emergere che tra ottobre 2024 e gennaio 2025 le famiglie italiane hanno speso mediamente 777 euro per le bollette, 280 dei quali per l’elettricità e 497 per il gas. L’incremento più sostanzioso lo ha fatto registrare il gas (+8,3%), mentre il costo dell’elettricità è aumentato dell’1,7%. Ma andiamo a vedere quali sono le Regioni dove le bollette sono cresciute di più o di meno.

Caro bollette, ecco le Regioni dove si paga di più

Partiamo dalle zone d’Italia dove gli aumenti risultano più contenuti. Dall”indagine di Facile.it – che si basa sui dati di oltre 770 mila utenti – emerge che le Regioni dove le bollette sono aumentate di meno, almeno in percentuale, sono Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Friuli Venezia Giulia, con incremento medio pari a 7,2%, un valore più basso rispetto alla media nazionale.

I rincari picchiano duro invece in Toscana, Calabria e Campania, dove le tariffe del gas hanno assistito ad aumenti in doppia cifra. Il caro energia ha colpito in special modo la Toscana, dove le bollette sono aumentate dell’11,1%. Dopo la Toscana, maglia nera degli aumenti, abbiamo Calabria (+11%) e Campania (+10%).

Al terzo posto per i rincari si piazzano invece le Marche, dove le famiglie pagheranno in media 865 euro in più rispetto all’anno precedente. Significativo anche l’incremento delle bollette di luce e gas in Lombardia: le famiglie lombarde dovranno spendere 872 euro in più. La Regione che paga di più in termini assoluti però è l’Emilia-Romagna, con un aumento medio di 876 euro. Più che in tutte le altre Regioni d’Italia.

Le cifre rendono bene l’idea dell’impatto dei rincari sui bilanci delle famiglie italiane, che ora potranno fare assegnamento sul bonus bollette introdotto per un trimestre dal governo Meloni, una misura una tantum da 200 euro che può arrivare a 500 per i redditi più bassi. Si stima che a usufruire dell’agevolazione sarà una platea di circa 8 milioni di famiglie.