No, togliere le scarpe in casa non serve per evitare germi e batteri: l’esperto spiega perché

È davvero sufficiente togliere solo le scarpe prima di entrare in casa per evitare la presenza di germi e batteri? Ecco cosa dice l'esperto.

Mantenere una corretta igiene in casa è un aspetto molto importante e da non sottovalutare assolutamente. Ambienti sani e ben puliti, non solo migliorano la qualità della vita, ma impediscono che potenziali pericoli, come germi e batteri, possono diventare un potenziale pericolo per la salute di tutti. Ecco perché, oltre ad una pulizia quotidiana, è importante rispettare ed assumere alcuni comportamenti, che aiuteranno ad evitare problemi.

Una delle abitudini più comuni e (fino ad ora) anche quella più saggia, è quella di togliere le scarpe fuori la porta di casa o comunque prima di accedere nei vari ambienti interni. Un gesto che viene quasi spontaneo e che serve proprio per evitare che tutto lo sporco accumulato sotto le suole possa poi andare a contaminare i pavimenti e tutte le altre superfici calpestabili, evitando così anche la proliferazione di germi e batteri.

Serve davvero togliere le scarpe prima di entrare in casa?

Come ben possiamo immaginare, le suole delle scarpe sono un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri, alcuni dei quali possono davvero rappresentare un potenziale pericolo per la salute. Si stima, infatti, che le scarpe possano accumulare fino a 420.000 batteri, tra cui E. coli, Salmonella e Staphylococcus. Questi microrganismi possono trasferirsi facilmente sui pavimenti e sulle varie superfici, durando anche per giorni interni se non si eseguono le giuste misure di pulizia.

Ma arrivando al nocciolo della questione, serve davvero togliere le scarpe per evitare la contaminazione in casa di germi e batteri? Secondo Donald W. Schaffner, microbiologo alimentare della Rutgers University, togliere le scarpe è assolutamente un gesto importante e che andrebbe fatto a prescindere, tuttavia, la possibilità di poter contrarre qualche malattia a causa di germi e batteri presenti sotto le suole delle scarpe è davvero molto basso.

Inoltre, ci sono tantissimi altri oggetti che in casa rappresentano un potenziale pericolo, come ad esempio, le chiavi di casa, il cellulare, le maniglie delle porte e anche gli stessi vestiti che indossiamo. Quindi, per evitare qualsiasi tipo di problema, prima di tutto è sempre meglio continuare a togliersi le scarpe prima di entrare in casa, ma soprattutto sarà altrettanto importante mantenere sempre altissimo il livello di pulizia in casa. In questo modo, infatti, si andrà a scongiurare qualsiasi tipo di problematica.