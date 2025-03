Anche il botox è ormai sorpassato: con questi 3 ingredienti naturali levighi la pelle ed elimini le cause

Tre comunissimi ingredienti permetteranno di dire per sempre addio al botox: la nuova frontiera per una pelle liscia e senza rughe.

In una società dove sempre di più è richiesta un’immagine perfetta e conta molto più l’apparire che l’essere, anche i più piccoli inestetismi possono diventare, per molti, un vero e proprio problema. Rispetto ad un tempo, infatti, sono sempre di più le persone, senza distinzione di sesso e di età, che decidono di ricorrere ad interventi estetici e chirurgici per migliorare il proprio aspetto.

E così, anche le più piccolo imperfezioni iniziano a diventare fonte di disagio, richiedendo l’intervento di mani esperte che andranno ad agire sul problema. In genere, uno dei trattamenti che più viene richiesto è proprio quello che prevede l’utilizzo del botox per andare a rimuovere tutte quelle piccole rughe che si formano sul viso. Un metodo sicuramente meno invasivo del classico lifting, ma ciò nonostante non è privo di controindicazioni.

Addio al classico botox, è questa l’alternativa naturale per eliminare le rughe

Anche si tratta di un trattamento molto semplice e che richiede poca preparazione del paziente, utilizzare il Botox ha comunque delle controindicazioni da non sottovalutare. Oltre all’evidente costo, sarà importante affidarsi a dei veri esperti, perché basta anche una sola iniezione sbagliata e si potrebbero compromettere le espressioni facciali, con delle conseguenze davvero gravi. Quindi, piuttosto che sottoporsi a questi rimedi estremi, perché non provare a migliorare la situazione con dei trattamenti naturali? Ne esiste uno, che, con soli 3 ingredienti permetterà di avere una pelle liscia e levigata.

Per chi ha voglia di ‘migliorare’ leggermente il proprio aspetto, eliminando quelle piccole rughe d’espressione, ma al tempo stesso non ha nessuna intenzione di sottoporsi a trattamenti invasivi e pericolosi, è possibile ricorrere ad un rimedio del tutto naturale utilizzando tre comuni ingredienti. Ecco nello specifico cosa serve e come agire:

2 cucchiai di riso

1 cucchiaino di amido di mais

125 ml di acqua

Procedimento:

Prendere il riso e metterlo in ammollo nell’acqua Lasciare riposare il tutto per almeno 2 giorni, coperto da un canovaccio e fuori dal frigo Passato questo tempo, frullare il tutto fino ad ottenere un composto liscio Mettere quindi il composto ottenuto all’interno di un pentolino e aggiungere l’amido di mais Portare sul fuoco e far addensare Trasferire il tutto in un barattolo in vetro pulito ed igienizzato e chiudere con il coperchio Lasciare raffreddare completamente

Ora non resta che applicare questa maschera sul viso e sul collo e lasciare agire per circa 10 minuti. Dopodiché risciacquare ed asciugare con un asciugamano pulito. Ripetendo questo trattamento tutti i giorni, la pelle risulterà più lisca e levigata.