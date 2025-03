WhatsApp, l’ultima novità stravolge tutto: non lo vedrai più sul tuo smartphone!

Grandi novità in arrivo per WhatsApp: l'ultimo aggiornamento dell'app di messaggistica è davvero rivoluzionario.

I sempre più numerosi utenti di WhatsApp (si stima che si aggirino intorno ai due miliardi, praticamente un quarto della popolazione mondiale) lo sanno bene: uno dei punti di forza dell’applicazione acquisita nel 2014 da Meta sta nella capacità di aggiornarsi continuamente per restare al passo con una concorrenza che non fa sconti.

Di conseguenza gli aggiornamenti di WhatsApp non sono una novità. Il meccanismo ormai lo conosciamo bene: il team di sviluppo (o i canali specializzati) annunciano una nuova funzionalità che dopo la fase dei beta test viene estesa a tutti gli altri utenti (in genere nel giro di alcuni mesi se i test danno l’esito sperato).

Lo stesso copione è stato seguito anche in questa occasione. La novità annunciata dalla piattaforma di messaggistica stavolta però stravolge tutto, al punto che qualcuno ha parlato addirittura della fine di un’era. Sui nostri smartphone infatti non vedremo più qualcosa a cui, ammettiamolo, avevamo fatto l’abitudine. Ecco cosa cambia con la novità di WhatsApp.

WhatsApp, come funziona l’ultima rivoluzionaria novità

Avete presente le diciture “sta scrivendo” e “sta registrando”? Fino ad ora quando un utente era impegnato a scriverci un messaggio vedevamo apparire la prima scritta. La seconda invece si presentava durante la registrazione di un messaggio vocale. Bene, nelle ultime ore diversi utenti di Apple hanno segnalato quella che si annuncia come una svolta storica.

In altre parole le due scritte saranno sostituite da un simbolo. Al posto di “sta scrivendo” appariranno tre puntini in basso a destra. La funzione assolta rimarrà la stessa: segnalarci che il nostro contatto sta per inviarci un messaggio di testo. Stesso discorso per le note vocali: in sostituzione della scritta “sta registrando” avremo il simbolo di un microfono.

A ottobre 2024 WaBetaInfo aveva già annunciato l’introduzione della nuova funzionalità. Proprio in questi giorni si sta diffondendo al largo pubblico. In alto nelle chat rimarranno dunque solo il nome utente e più in basso visualizzeremo ancora l’ultimo orario di accesso (se le impostazioni privacy permettono di vederlo).

Gli sviluppatori hanno pensato a questa novità per facilitare le conversazioni. Gli utenti potranno concentrarci di più su quanto è presente all’interno delle chat senza dover per forza alzare lo sguardo verso l’alto per capire se la persona con cui siamo in comunicazione è impegnata o meno a rispondere al nostro messaggio. Novità anche per i gruppi con più persone.

Adesso infatti potremo vedere le icone profilo. In precedenza WhatsApp mostrava unicamente il nome della persona in procinto di mandare un messaggio. Secondo gli esperti di WaBetaInfo la modifica renderà più intuitiva e comoda per gli utenti l’applicazione, in particolare nelle chat di gruppo più numerose dove più partecipanti potrebbero scrivere messaggi o mandare note vocali nello stesso momento.