Prima di fare il tuo prossimo bonifico fai molta attenzione a questa voce: se non la compili rischi grosso

Lo sappiamo bene: il mestiere del genitore non contempla dimissioni e tanto meno pensionamenti o anni sabbatici. Esseri genitori è come un marchio a fuoco: è un fatto che rimane sempre impresso nelle nostre vite. Un genitore dà supporto morale e materiale ai figli, anche quando hanno raggiunto la maggiore età e cercano di costruire la loro indipendenza.

Non è raro che in quella delicata fase che è il passaggio alla vita adulta molti giovani si trovino ad affrontare spese sostanziose come quelle per l’università, per l’affitto o per l’acquisto di una casa. Soprattutto in un contesto come quello di adesso, segnato da una persistente instabilità economica e lavorativa, il sostegno economico dei genitori si rivela spesso cruciale.

Nulla di più naturale allora che i genitori, animati dalle migliori intenzioni, trasferiscano del denaro ai figli con un bonifico. Mai dimenticare però che le buone intenzioni lastricano strade decisamente sconsigliabili, che potrebbero attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione alla compilazione di questa voce: un errore potrebbe costarci caro.

Bonifico, la voce da compilare con grande attenzione

Quando facciamo un bonifico, la causale del trasferimento rende chiara la natura del trasferimento di denaro e previene possibili interpretazioni errate da parte delle autorità fiscali. Più chiara, limpida e dettagliata è la causale, meglio è. Prestare attenzione alla compilazione della causale evita che il bonifico possa essere considerato un reddito non dichiarato o soggetto a una tassazione particolare.

Fino a un milione di euro infatti le donazioni tra genitori e figli sono esenti da imposte per ciascun beneficiario. Per somme superiori scatta invece un’aliquota del 4%. sulla parte eccedente il milione di euro. Se la donazione è di importo consistente, la cosa migliore da fare è quella di formalizzare l’atto davanti a un notaio. Quando invece l’importo è modico il passaggio dal notaio non è necessario.

In caso di somme contenute basterà fare attenzione nella compilazione della causale. In caso di donazione diretta sarà bene inserire causali che non lascino margine di interpretazione come “Donazione”, “Dono” o “Regalo”. Se il denaro è destinato a uno scopo specifico (come l’acquisto di un auto o di una casa) sarà meglio essere ancora più specifici.

In casi come questi è consigliabile inserire causali come “Donazione per acquisto auto” o “Contributo per acquisto casa”. Se invece i soldi sono legati a un’occasione particolare sarà bene specificare il contesto (“Regalo di compleanno”; “Dono per la laurea”; “Regalo per Natale”) e lo stesso discorso vale per spese concrete legate agli studi o al mantenimento (“Aiuto per spese universitarie”, “Contributo per affitto” e via dicendo).