Quante docce fare a settimana? Il numero preciso che nessuno sa, allarme dei dermatologi

Esiste una frequenza ottimale del numero di docce che dovremmo fare in settimana? La parola ai dermatologi.

Sul tema della doccia ci sono diverse correnti di pensiero: c’è chi consiglia di farsela anche più volte al giorno e chi invece invita al contrario a centellinare le docce, magari sulla scorta dell’esempio dell’attivista green Fulco Pratesi – deceduto recentemente – che ha confessato di non essersi mai fatto la doccia negli ultimi sessant’anni (per evitare gli sprechi).

Al di là di questi estremi, esiste invece una frequenza ottimale per farsi la doccia? Quante volte fare la doccia durante la settimana? Innanzitutto va detto che sì, a giudizio degli esperti esiste un numero ideale di docce nel corso della settimana: una prassi più salutare per il nostro organismo, insomma, che ci converrà seguire. Come è facile intuire, avevano ragione gli Antichi.

I Romani dicevano che in medio stat virtus: la virtù di solito si trova nel mezzo, lontana dagli estremismi. Il troppo stroppia, ma anche disertare la doccia non è il massimo della vita. Come spesso capita, occorre ricercare un equilibrio, un bilanciamento, tenendosi a debita distanza dalle esagerazioni. Ma vediamo cosa dicono gli esperti.

Doccia, quanto volte è consigliabile farla in settimana

C’è chi segue una tendenza diventata virale grazie ai social: quella della “doccia totale” (“everything shower”) che consiste sostanzialmente in un trattamento equivalente a quello di una spa, ma senza uscire dal bagno di casa propria. Una sorta di rituale domestico di piacere e relax che però è piuttosto lungo ed è sconsigliabile da mettere in pratica tutti i giorni.

Intervistata da Vogue Italia, la dermatologa e dermatopatologa Mamina Turegano, fa notare che «trascorrere periodi prolungati sotto la doccia può aumentare il rischio di pelle secca o irritata». Non solo: gli esperti sottolineano che fare docce troppo lunghe o troppo frequenti è dannoso per il microbioma e rovina i capelli. Bando agli eccessi dunque.

D’altro canto è assolutamente necessario farsi la doccia con regolarità per mantenere una buona igiene personale. Non si tratta solo di rimuovere sporco, sudore e cellule morte. La doccia è benefica per la circolazione e il sistema immunitario. Fare la doccia lenisce i dolori, riduce i gonfiori, allevia la stanchezza e migliora la qualità del sonno.

Una sana doccia ristoratrice fa bene anche alla salute mentale, aumenta l’autostima, abbatte ansia e stress. Qual è allora il numero giusto di docce da fare durante la settimana? La dermatologa Deanne Robinson osserva che la maggior parte delle persone riesce a tollerare una doccia quotidiana.

«Ma molti – aggiunge la dermatologa – potrebbero trarre beneficio dal ridurre la frequenza a tre volte la settimana» se non ci sono esigenze particolari (come chi si allena spesso o è esposto a allergeni o tossine). Anche la dottoressa Turegano concorda con questa cifra: «Penso che, per la maggior parte delle persone, fare la doccia tre o quattro volte alla settimana sia sufficiente», dice l’esperta.