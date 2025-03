Beffa Napoli, accordo a un passo con l’Inter: Conte sorpreso

Nulla da fare per il Napoli che vede sfumare un eventuale obiettivo per l'attacco. L'Inter ha già preso la propria decisione

La sfida a distanza tra Napoli e Inter per lo scudetto continua senza sosta. L’annata 2024/25 della Serie A pare destinata a risolversi solamente nelle battute finali con un campionato che potrebbe decidersi punto a punto, considerando anche la presenza dell’Atalanta.

Nelle scorse settimane c’è stato peraltro anche lo scontro diretto al Maradona tra azzurri e nerazzurri, con un pareggio per 1-1 che ha visto uscire meglio dal campo la truppa di Antonio Conte, rafforzata da una prestazione di livello e dal pari ottenuto nel finale grazie ad un gol di Billing che ha tagliato le gambe a Lautaro e soci.

Il punto a punto tra le contendenti per lo scudetto entusiasma i tifosi, eppure Napoli-Inter si gioca anche in sede di calciomercato, lì dove sono i nerazzurri a mettere i bastoni tra le ruote al club di Aurelio De Laurentiis. Il focus è su Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 dell’Inter ma in forza allo Spezia in prestito.

In Liguria il più piccolo dei fratelli Esposito sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni di livello, offrendo una crescita costante. Ben 14 i centri finora per il 19enne di Castellammare di Stabia che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 con i nerazzurri, e rischia di diventare un potenziale intoccabile.

Calciomercato Napoli, l’Inter blinda Esposito: Conte costretto a dirgli addio

L’attacco dell’Inter del futuro pare destinato a cambiare molto, con i soli Lautaro Martinez e Thuram come totem inamovibili. Taremi ha deluso ed andrà valutato, mentre Correa andrà certamente via. Destino simile anche per Arnautovic con il club meneghino che ha un’opzione unilaterale per il prolungamento annuale qualora cambiassero le cose.

Chi invece è destinato ad un futuro radioso a San Siro è proprio Francesco Pio Esposito motivo per cui la scorsa estate è arrivato un due di picche al Torino, e questo inverno è toccato al Napoli. Il club azzurro aveva provato l’assalto per un attaccante su cui però i nerazzurri credono molto e che non hanno di certo intenzione di dare alla concorrenza.

Nulla da fare quindi per Conte, anche in ottica futura, visto che secondo quanto evidenziato da ‘Calciomercato.it’ l’Inter sta studiando il percorso migliore per la crescita di Esposito, andando eventualmente a considerare solo un altro prestito. Lo Spezia sogna di tenerlo ma solo in caso di promozione in Serie A.

L’Inter dal canto suo vede crescere la sua valutazione, arrivata già sui 20 milioni, ma a meno di offerte fuori mercato non andrà a privarsene definitivamente. C’è infatti la volontà di allungare il rapporto oltre il 2027 andando così a rafforzare il matrimonio per un attaccante su cui anche Inzaghi crede molto, e che verrà aggregato in estate al ritiro per poi fare le giuste valutazioni.