Italia paralizzata per 24 ore, sarà impossibile uscire di casa: la data da cerchiare

Questa data rischia di rivelarsi molto problematica per i pendolari costretti a spostarsi usando i mezzi pubblici. L’Italia si fermerà per 24 ore a causa della paralisi dei trasporti. È stato infatti indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. I mezzi pubblici si fermeranno in determinati orari.

La protesta andrà ad aggiungersi allo sciopero dei treni, confermato per mercoledì 19 marzo. Ci sarà dunque una nuova agitazione che stavolta coinvolgerà i mezzi pubblici. Parliamo di metro, bus e tram. Lo stop alle corse durerà per 24 ore.

Si annuncia insomma una giornata nera della mobilità, con grandi disagi per chi dovrà muoversi quel giorno. Sono previste tuttavia delle fasce di garanzia a tutela di alcuni servizi minimi, in modo da non penalizzare troppo chi deve andare al lavoro.

Italia paralizzata per 24 ore dallo sciopero dei trasporti: ecco la data da segnare sul calendario

Il calendario degli scioperi di marzo assisterà a una nuova mobilitazione, dopo quella che riguarderà i terni il 19 marzo. Bus, metro e tram si fermeranno per 24 ore nella giornata di venerdì 21 marzo. La protesta è stata indetta congiuntamente dalle sigle sindacali CUB Trasporti/GSB/COBAS Lavoro privato/ADL COBAS.

L’Atm di Milano ancora non ha confermato la propria adesione allo sciopero del 21 marzo, ma sono alte le probabilità che ciò avvenga. I trasporti pubblici gestiti dalla società meneghina potrebbero interrompersi nelle fasce orarie dalle dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. Conseguentemente, il funzionamento della metro milanese sarà garantito nelle ore non toccate dallo sciopero.

Si annuncia un venerdì nero dei trasporti anche a Roma. Lo sciopero nella Capitale potrebbe riguardare l’intera rete metropolitana, dei bus e dei mezzi di superficie gestite da Atac. Stesso discorso per le linee di autobus gestite da operatori privati. A Roma si osserverà questa fascia di garanzia: dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Al di fuori delle fasce di garanzia i mezzi potrebbero subire interruzioni, con possibili disagi destinati a ripercuotersi anche nella notte tra domenica e lunedì per le linee notturne “N”. Potrebbero essere coinvolte nello sciopero anche le linee extraurbane Cotral, comprese le ferrovie Metromare e Roma-Nord.

Il consiglio per spostarsi senza patire troppi disagi durante gli scioperi è quello di premunirsi per non farsi trovare impreparati. È consigliabile dunque acquistare i biglietti dei mezzi pubblici attraverso le app, in modo da evitare le code alle biglietterie o alle casse automatiche della metro, che nel corso dello sciopero potrebbero rimanere chiuse.

Chi volesse optare per altre soluzioni per spostarsi durante l’agitazione del 21 marzo può valutare il ricorso a servizi di mobilità condivisa. C’è una scelta ampia tra bike sharing, monopattini e scooter.