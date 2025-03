Come ringiovanire di dieci anni, tagliando semplicemente i capelli: 5 look perfetti per la primavera

Basterà semplicemente cambiare look per ringiovanire di dieci anni: questi tagli di capelli faranno la differenza in primavera.

Prendersi cura del proprio aspetto è importante per tantissimi motivi. In primis ovviamente c’è il lato estetico, una figura in ordine e sistemate anche nei minimi dettagli, ha sicuramente un impatto visivo rispetto ad un’immagine trasandata e trascurata. In secondo luogo, aiuta anche a sentirsi bene con se stessi, riuscendo a far acquisire una sicurezza maggiore e anche a rapportarsi in modo differente.

Una delle prime cose che dovrà essere sempre in ordine e ben curata, soprattutto nelle donne, sono proprio i capelli. Un taglio fatto bene farà senza dubbio la differenza e non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto, se adatto alla propria persona e alla forma del viso, riuscirà anche a ringiovanire completamente la figura, donando un aspetto sbarazzino e più fresco.

5 tagli di capelli perfetti per la primavera e che ringiovaniscono il viso

Potrà sembrare una cosa strana eppure scegliere il giusto taglio di capelli farà sicuramente la netta differenza e permetterà anche di sembrare più giovane di 10 anni. Tagli freschi, alla moda e sbarazzini, saranno la nuova tendenza per questa primavera 2025, che andranno a donare quel tocco in più al look finale.

Un buon taglio di capelli può donare freschezza al viso e valorizzare i lineamenti. Ecco cinque tagli che ringiovaniscono:

Bob scalato: un grande classico, leggermente scalato per dare volume e movimento. Può essere portato liscio o mosso per un look fresco e moderno; Pixie cut morbido: un taglio corto e pratico, con ciocche più lunghe sulla parte superiore per un effetto sbarazzino e femminile. Ideale per chi ama la praticità senza rinunciare allo stile; Lob (Long Bob): un caschetto lungo fino alle spalle, perfetto per chi vuole un taglio elegante ma non troppo corto. Si può personalizzare con onde morbide per un effetto naturale e giovanile; Taglio medio scalato: un taglio leggermente scalato che incornicia il viso e dona movimento ai capelli. Perfetto per chi ha capelli fini e vuole più volume. Frangia a tendina: un piccolo trucco che permette di addolcire i lineamenti e nasconde eventuali rughe sulla fronte, donando un’aria più giovane e trendy.

Insomma, per cambiare look e ringiovanire di almeno dieci anni non serve affatto recarsi dal chirurgo. Basterà scegliere fra uno di questi tagli e la differenza si noterà subito.