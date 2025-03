Ribaltone Sinner nel ranking Atp: cambia tutto, tifosi basiti

L’assenza sui campi di tennis di Jannik Sinner si fa sentire soprattutto per i suoi tifosi che continuano a sostenerlo anche nel momento peggiore della sua carriera. Il numero uno al mondo aveva iniziato il 2025 nel migliore dei modi, dominando gli Australian Open, per poi alzare bandiera bianca di fronte alla sospensione.

Tre mesi senza il tennis da favola del campione altoatesino, che nonostante la sua assenza continua a rimanere in vetta alla classifica ATP in virtù di una concorrenza che non riesce minimamente a scalfire il suo primato. Sinner infatti resta numero uno, e lo sarà ancora a lungo visti i recenti risultati di Zverev e Alcaraz, suoi primi inseguitori, che hanno incassato pesanti delusioni agli Indian Wells. Il primo ha salutato già ai trentaduesimi, mentre il secondo ha ceduto il passo in semifinale a Draper, fermando la sua corsa verso la riconferma del titolo 2024.

Sinner dunque ha accumulato un vantaggio significativo, che nonostante la squalifica e i punti inevitabilmente persi nel periodo di assenza, gli consente ancora di svettare nel ranking. A favorire il tutto anche i tanti passi falsi di una concorrenza che non ha per nulla approfittato del suo forfait.

Sinner non gioca ma mantiene il primato: Alcaraz e Zverev non decollano

Da qui alla fine del suo periodo di sospensione Sinner sarà costretto a scartare nella classifica ATP un totale di 1600 punti, alla luce dei 1000 della vittoria a Miami, dei 400 di Montecarlo e dei 200 dei quarti di finale a Madrid. Poi potrà rientrare in campo per tornare a macinare vittorie come ci aveva abituato prima dello stop.

Paradossalmente con l’ultimo aggiornamento del ranking dopo i risultati recenti di Indian Wells, Sinner ha addirittura visto Zverev e Alcaraz allontanarsi, perdendo un’altra manciata di punti in un momento storico particolarmente importante.

Ranking ATP:

1 Jannik Sinner ITA 11330

2 Alexander Zverev GER 7945

3 Carlos Alcaraz ESP 6910

4 Taylor Fritz USA 4900

5 Novak Djoković SRB 3860

6 Casper Ruud NOR 3855

7 Daniil Medvedev RUS 3680

8 Jack Draper GBR 3450

9 Andrey Rublev RUS 3440

10 Stefanos Tsitsipas GRE 3405

Complessivamente con gli attuali numeri il primato di Sinner è garantito almeno fino alle 45 settimane totali, ovvero fino al prossimo 20 aprile. Non sarà comunque semplice superarlo visto l’enorme distacco e lo stato di forma rivedibile di Zverev e Alcaraz, che non potranno praticamente sbagliare un colpo per cercare di compiere l’impresa da qui a inizio maggio.

Sinner intanto scalda i motori, conserva il primo posto in classifica e si prepara a rientrare con ancora più fame di prima.