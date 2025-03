Acqua che resta nel cassetto della lavatrice? Non serve chiamare il tecnico: fai così e al 90% risolvi

La lavatrice è sicuramente tra gli elettrodomestici che ha cambiato completamente il modo di lavare ed igienizzare il bucato. Grazie alle sue funzioni, ormai sempre più all’avanguardia, permette di ottenere capi perfettamente puliti senza alcun tipo di fatica. Basterà semplicemente caricare il cestello nel modo giusto, selezionare il programma e dosare la giusta quantità di detersivo e di ammorbidente.

Utilizzarla non è affatto complicato e basterà davvero poco per riuscire a scoprire tutti i ‘segreti’ di questo irrinunciabile apparecchio. Tuttavia, affinché possa svolgere correttamente le sue funzioni, sarà necessario che sia sempre tenuta pulita ed igienizzata, non solo per riuscire ad eliminare a fondo lo sporco, ma soprattutto per prevenire la formazione di cattivi odori per nulla piacevoli. Un passaggio fondamentale, che servirà anche per garantire una lunga vita dell’apparecchio, evitando che si rompa prima del previsto.

Acqua che rimane nel cassetto della lavatrice? Ecco da cosa dipende

Una lavatrice ben pulita quindi, è assolutamente necessaria per poter svolgere in modo adeguato il suo compito. Tuttavia, in alcuni casi possono verificarsi delle situazioni che possono portare alla luce alcuni piccoli difetti e alcune mancanze. Uno dei fenomeni più comuni, ad esempio, è proprio quello di ritrovare a fine lavaggio il cassetto della lavatrice piena d’acqua. Una cosa piuttosto frequente, ma che in realtà ha una causa e una soluzione ben precisa.

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di aprire il cassetto della lavatrice a fine lavaggio e di ritrovarlo completamente pieno d’acqua. La prima cosa d’istinto che verrebbe di fare è quella di chiamare il tecnico per capire cosa sia accaduto, ma in realtà si tratta di un problema di facile soluzione e che richiede pochissimi minuti. In linea generale il motivo per cui accade tutto questo è una scarsa pulizia della vaschetta. Infatti, accumuli di calcare, melma e detersivo, possono ostruire i vari fori di scolo, impedendo così all’acqua di defluire normalmente.

Quindi, per evitare che questo accada, basterà semplicemente pulire accuratamente la vaschetta della lavatrice. Estrarla con delicatezza, usando un panno per evitare che l’acqua presente al uso interno cada a terra. Una volta estratta e svuotata, immergerla in una soluzione con acqua e sapone neutro e lasciarla in ammollo qualche minuto. A questo punto non resta che pulire ogni sua parte, usando magari anche un vecchio spazzolino per arrivare negli spazi più stretti. Una volta che sarà ben pulita, risciacquare, asciugare e rimontare. Ed ecco che la vaschetta sarà come nuova e il problema risolto.