Festa del papà, il messaggio di auguri più bello da mandare via WhatsApp: idea originalissima!

Attraverso WhatsApp possiamo inviare un bellissimo messaggio d'auguri al nostro papà per la festa del 19 marzo.

Il 19 marzo si festeggia la Festa del papà. La scelta della data non ha nulla di casuale. In quello stesso giorno si celebra il padre più noto della storia. Parliamo naturalmente di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, emblema dell’uomo parco di parole, solido e di tanta sostanza (non dice una parola nei Vangeli, ma la sua presenza si fa sentire, eccome)

Come sappiamo bene, tutti i papà in occasione del 19 marzo ricevono auguri, dediche, messaggi e anche regali. Sono davvero tanti i modi per manifestare affetto al proprio papà. Ma banalità e stucchevolezza, ahinoi, sono sempre dietro l’angolo. Bisogna prendersi del tempo per evitare questi rischi. Vediamo allora qualche consiglio a cui ispirarsi.

Rispetto a un tempo oggi possiamo trovare nella tecnologia un valido alleato per inviare un messaggio d’auguri al nostro caro genitore. Ad esempio potrà tornarci molto utile WhatsApp. Sì, attraverso la popolare piattaforma di messaggistica potremo fare una graditissima sorpresa ai nostri papà. Ecco qualche originalissima idea per il 19 marzo.

Auguri per la Festa del papà, il messaggio più bello da inviare con WhatsApp

Cosa scrivere per la festa del papà? Possiamo fare ricorso alla classica formula: “Buona festa del papà”. Volendo potremo scriverla anche in lingue differenti: dall’inglese “Happy father’s day” allo svedese (“Glad fars dag”). Originale anche qualche citazione celebre. Un esempio? “Subito dopo Dio, viene papà” (Mozart); “È davvero un buon padre quello che conosce suo figlio” (William Shakespeare).

Gli amanti della musica potranno sbizzarrirsi con una delle tante canzoni dedicate ai papà. Potremo spaziare da “Father and son” di Cat Stevens a “Sei forte papà” di Gianni Morandi. Perché non selezionare qualche verso di una di queste canzoni da inserire in un biglietto di auguri da mandare attraverso WhatsApp? Senza dimenticare che un messaggio scritto di nostro pugno sarà sempre di grande impatto: unico a autentico, colpirà dritto al cuore.

Le opzioni al riguardo sono praticamente infinite. Pensiamo prima di tutto al messaggio che vogliamo mandare al nostro genitore. Un messaggio di ringraziamento? O un augurio specifico? Ma possiamo anche mettere in evidenza le qualità che ci fanno apprezzare di più nostro padre. O ancora esprimere un desiderio che lo riguarda personalmente.

Il 19 marzo può essere anche l’occasione di un riavvicinamento con un padre con cui da tempo non si hanno più rapporti. Un semplice “Ti voglio bene” potrebbe riaprire un sentiero interrotto molto tempo prima. Infine, non dimentichiamo il potere delle immagini: magari un collage di foto vecchie e nuove o un video creato appositamente per festeggiare il nostro papà.