Marquez troppo forte, Bagnaia fa dietrofront: decisione pazzesca

L’inizio stagione di Pecco Bagnaia non poteva essere peggiore e dopo il Gran Premio d’Argentina crescono i timori tra i suoi tifosi. Crescono specialmente perchè si sta verificando quello che tutti pensavano e – nonostante tutto – non speravano si verificasse. Pecco Bagnaia e Marc Marquez hanno la stessa moto e lo spagnolo sta stra-dominando.

Negli ultimi anni più volte i fan dello spagnolo e in generale gli hater di Pecco sottolineavano che le vittorie dell’azzurro fossero dovute solo alla moto migliore di tutti e questo era l’anno per dimostrare che invece non fosse cosi. La situazione al momento non è delle migliori, anzi è tutt’altro che sorridente per l’italiano della Ducati.

I primi Gran Premi hanno visto il dominio dei fratelli Marquez con Marc alla fine sempre davanti sull’ottimo Alex mentre Bagnaia costretto alle retrovie. Lo spagnolo è a caccia del nono storico titolo, quello che gli permetterebbe di agguantare nell’eterna sfida il rivale di sempre Valentino Rossi. Per questo ora Bagnaia sarebbe pronto ad una decisione sorprendente, una decisione che potrebbe già arrivare per il prossimo Gran Premio.

Il piano di Bagnaia per fermare Marquez: una novità a dir poco sorprendente

31 punti di distacco e una situazione tutt’altro che semplice, lo spagnolo ha raccolto quattro vittorie e due pole position e il suo dominio è davvero assoluto. In Argentina Bagnaia è arrivato dietro anche a Morbidelli e ormai c’è davvero la consapevolezza che più di qualcosa non vada. C’è una situazione assolutamente da migliorare e il campion italiano potrebbe valutare un’ipotesi per alcuni sorprendente.

La Ducati 2025 sembra avere qualche imperfezione, Marc riesce a ribaltarla grazie ad un talento innato mentre per Pecco la situazione è differente e nel post gara dopo il Gran Premio dell’Argentina ha chiarito: “Forse nel prossimo fine settimana userò la moto dello scorso anno, in questo momento il mio feeling in sella è strano, specialmente al posteriore”, le parole riportate su Youtube dal giornalista spagnolo Manuel Pecino.

Pecco Bagnaia ha sottolineato che questo non basta se vuole competere per i piani alti ma ha raccontato che continuerà a lavorare per avere una moto competitiva e per tornare nuovamente a vincere. E i suoi tifosi se lo augurano, cosi non va e Bagnaia – dopo la sconfitta lo scorso anno con Jorge Martin – proverà nuovamente a competere e magari a recuperare punti sui rivali.