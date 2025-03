Triennale per Gasperini in Serie A: si avvera il sogno di una big

Lo scontro diretto perso nel fine settimana contro l‘Inter ha stoppato la rincorsa scudetto dell’Atalanta, che stava coltivando ambizioni interessanti alla luce di una classifica molto corta arrivati alla fase cruciale della stagione.

I nerazzurri di Bergamo sono però incappati in una serata negativa ed hanno quindi visto incrementare il distacco dalla vetta ora a 6 punti. Una distanza non semplice da colmare ma che non preclude ancora del tutto sogni di gloria. La qualificazione Champions sarebbe però già di per se un enorme traguardo da scrivere sul registro dei successi di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei bergamaschi.

Lo stesso Gasp sembra arrivato ad un punto cruciale della sua carriera, con il suo nome che da qualche tempo circola fortemente nell’orbita di alcuni dei maggiori club italiani qualora la sua straordinaria avventura atalantina arrivasse al termine. Dalla Juventus per il post Thiago Motta, alla Roma come erede di Ranieri, passando per un paio di soluzioni estere.

Sono tutti pazzi per Gasperini in merito al cui futuro è intervenuto Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di ‘Dazn’ prima della gara persa contro l’Inter: “È nove anni che siamo col mister, è più di un matrimonio, qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister, che è qualcosa di eccezionale”.

Calciomercato, tutti pazzi per Gasperini: assalto pronto dalla Roma

A poco più di due mesi dalla fine della stagione gli obiettivi di praticamente ogni big sono ancora in bilico, motivo per cui servirà ancora attendere prima di arrivare a dama per il destino di un tecnico ambito come Gasperini.

Prima la chiusura dell’annata con l’Atalanta, e poi ci sarà tempo e modo per discutere, come evidenziato dallo stesso Percassi nei giorni scorsi. Intanto a pensarci seriamente è la Roma, che ha ritrovato la giusta verve sotto la guida esperta di Claudio Ranieri che dovrà quindi scegliere il proprio successore insieme alla società.

Gasperini è quindi un nome estremamente stuzzicante e per il quale i giallorossi potrebbero mettere sul piatto un potenziale accordo triennale che andrebbe a sparigliare le carte. L’idea giallorossa potrebbe concretizzarsi con buona pace sia dell’Atalanta che del resto della concorrenza. Le altre squadre che erano state avvicinate al condottiero dei bergamaschi sono la Juventus, il Monaco e il Benfica.