Risparmi fino al 40% sull’acquisto della tua nuova moto, offerta imperdibile: come usufruirne

Dal 18 marzo 2025 c’è la possibilità di cominciare a prenotare il bonus moto e scooter, l’incentivo sull’acquisto di motocicli ibridi o elettrici. Si tratta di un sconto fino a 4 mila euro per chi acquista ciclomotori, motocicli, tricicli o quadricicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica. Il contributo copre il 30% della spesa di acquisto senza rottamazione e il 40% con rottamazione.

Introdotto con la manovra di Bilancio 2021, per il bonus moto e scooter erano stati stanziati fondi per complessivi 150 milioni di euro: 20 milioni per ogni anno tra 2021 e 2023 e 30 milioni a anno dal 2024 al 2026. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il riavvio dell’agevolazione nel 2025, con le regole del decreto Ecobonus.

Cerchiamo di vedere come si può richiedere e ottenere il bonus. Bisogna che l’acquirente si rivolga al venditore, che dovrà fare domande online sulla piattaforma dedicata al beneficio, aggiornata il 17 marzo 2025. Dopo la registrazione occorrerà prenotare i contributi. In questo modo il negoziante potrà essere rimborsato e recuperare il contributo.

Bonus moto e scooter, a chi spetta e come risparmiare fino al 40%

Il venditore dovrà allegare alla domanda una documentazione compilata dal compratore (dichiarazione mantenimento proprietà a 12 o a 24 mesi). Data la limitatezza delle risorse a disposizione il bonus resta disponibile fino all’esaurimento dei fondi. In sostanza il bonus per l’acquisto di moto e scooter è un contributo economico fino a 4 mila euro.

L’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di sconto diretto al compratore al momento della vendita. L’importo del bonus varia a seconda del tipo di veicolo e della modalità di acquisto. Come anticipato, si può usufruire del 30% di sconto sul prezzo di acquisto, fino a un tetto massimo di 3 mila euro, senza la contestuale rottamazione del mezzo usato.

La percentuale di sconto sale al 40% – fino a un massimo di 4 mila euro – se invece viene contestualmente rottamato un veicolo Euro 0, 1, 2 o 3. Possono usufruire dell’agevolazione le persone fisiche che acquistano e immatricolano in Italia veicoli ibridi o elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Occorre però che mantengano la proprietà per almeno 12 mesi, tempistica che sale a 24 mesi per le persone giuridiche (escluse quelle che esercitano attività che rientrano nel codice ATECO 45.40.1) che comprano e immatricolano in Italia veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Con il bonus moto e scooter possono essere acquistati veicoli classificati in queste categorie: