Sinner ha deciso, cambia tutto dopo la squalifica: ora è ufficiale

Il numero uno al mondo Jannik Sinner non vede l'ora di tornare in campo. Intanto arrivano interessanti indicazioni sul suo futuro.

Un 2025 piuttosto atipico per il numero uno al mondo e dominatore del circuito Jannik Sinner. Parliamo di un vero e proprio fenomeno, un atleta che sta avendo numeri pazzeschi non solo sul cemento e sugli Slam ma in tutte le superfici. La carriera di Jannik ha però avuto un brusco stop a causa della squalifica di tre mesi che ha sicuramente condizionato la sua ascesa.

Il caso Clostebol ha fatto discutere, e ha creato numerosi problemi con il fenomeno di San Candido alla fine costretto a patteggiare una squalifica di tre mesi. La situazione nel ranking è ancora tutta da valutare, il campione azzurro punta a conservare il primato ma deve fare i conti con Alexander Zverev e Carlos Alcaraz che – sia a Miami che nei prossimi tornei – avranno la possibilità di recuperare punti e avvicinare il primato.

Sinner tornerà in campo per gli Internazionali d’Italia a Roma, è l’uomo più atteso e la sua stagione comincerà cosi agli inizi di Marzo. Una stagione modificata senza dubbio, l’altoatesino dovrà cambiare i piani rispetto al passato e dovrà cosi fare diverse valutazioni, per questo motivo sono arrivate già importanti decisioni sul resto della stagione, a partire dall’imminente rientro in campo ed è arrivato un annuncio ufficiale.

Ultim’ora Sinner, arriva l’annuncio ufficiale: ritorno improvviso

Jannik Sinner tornerà in campo nel torneo Atp di Roma, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che il fenomeno azzurro possa ritrovarsi a giocare pochissime gare prima del Roland Garris. Il numero uno al mondo giocherà a Roma senza match nelle gambe e rischia una veloce eliminazione in caso di sorteggio sfortunato nella Capitale. Dopo Roma l’idea era giocare direttamente il Roland Garros ma ora sono cambiate tutte le cose, giustamente.

Per questi dubbi Sinner ha comunicato che parteciperà anche al torneo Atp 500 di Amburgo, torneo che si disputerà tra Roma e Parigi e l’azzurro quindi arriverà al Roland Garros dopo aver giocato due tornei di fila. Di certo non è la miglior soluzione prima di uno Slam ma Jannik si trova in questa situazione a causa della squalifica e non può rischiare di arrivare ad uno Slam cosi importante con solo un paio di match nelle gambe.

Inoltre va detto che ogni tennista deve giocare un numero minimo di torneo Atp 500 durante la stagione e Sinner può cominciare a partire dal torneo Atp di Amburgo, subito dopo Roma.