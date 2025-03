Roma di nuovo bloccata, altro stop alla circolazione: accadrà questo giorno

Chi abita a Roma ha imparato a convivere con una circolazione a dir poco complicata, la peggiore d’Italia. Lo scorso anno la Capitale ha strappato a Milano il poco invidiabile record italiano del tempo perso nel traffico. Nel report 2024 di Tomtom il capoluogo lombardo è sceso addirittura di due gradini lasciando a Torino la seconda piazza.

A Roma va dunque la maglia nera del traffico. E quanto vadano male le cose ce lo dice un altro dato: la Città eterna batte pure la Grande Mela se consideriamo le ore perdute nel traffico cittadino. Roma batte New York con 103 ore contro 98. Nel mondo Roma è 35esima (su 500 città esaminate) per la congestione del traffico.

In media a un automobilista romano serve circa mezz’ora per percorrere dieci chilometri (come se andasse a 20 km/h). L’ultimo stop alla circolazione di Roma è scattato domenica 16 marzo, in occasione della trentesima edizione della Maratona di Roma. L’Urbe si bloccherà ancora e quel giorno sarà davvero complicato muoversi per le strade romane. Ecco la data del nuovo stop da segnare sul calendario.

Roma, nuovo stop alla circolazione: attenzione alla data del blocco

La circolazione si fermerà ancora a Roma. Il blocco scatterà domenica 23 marzo, per quello che sarà il quinto stop del traffico nella città capitolina. Nel calendario approvato dalla Giunta comunale è prevista infatti l’ultima domenica ecologica (la terza di questo 2025). Come in altre occasioni la circolazione verrà dunque bloccata.

Salvo deroghe, nella Fascia Verde non potranno circolare i veicoli a motore. Una successiva ordinanza – che verrà pubblicata sul portale ufficiale del Campidoglio – provvederà a specificare i dettagli del blocco della circolazione dei mezzi motorizzati nella Ztl Fascia verde, a cominciare dagli orari. La scorsa domenica ecologica era scattata il 16 febbraio 2025.

Nella giornata del 16 febbraio la circolazione si era fermata dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00. Come detto saranno previste come sempre delle deroghe al divieto di circolare nella Ztl Fascia Verde. A stabilirle sarà l’ordinanza comunale prossima alla pubblicazione. Qualcosa si può evincere dall’annuncio apparso sul portale di Roma Servizi per la Mobilità.

Stando all’annuncio avranno via libera e potranno comunque circolare «i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6». Stesso discorso anche per i «motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità».

Ancora non sono stati annunciati poi – ma si attende che lo siano a breve – gli eventi che tradizionalmente si affiancano alle domeniche ecologiche di Roma.