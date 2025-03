Lavastoviglie o lavaggio a mano, qual è il metodo migliore? Non tutti danno la risposta corretta

Lavastoviglie o lavaggio a mano, scopriamo insieme qual è il metodo migliore per lavare i piatti e stoviglie: in pochi danno la risposta esatta.

Sappiamo tutti benissimo quanto sia importante lavare in modo accurato piatti e stoviglie. Un passaggio fondamentale e necessario per diversi motivi. In primis ovviamente per una questione di igiene e di salute, i residui di cibo infatti, attirano batteri, muffe e insetti (come mosche o scarafaggi). Trascurare la pulizia delle stoviglie, fai si che questi microrganismi si moltiplichino e possano contaminare altri alimenti, aumentando il rischio di malattie.

Altra cosa importante per cui è fondamentale lavare i piatti è la presenza dei cattivi odori, infatti, i resti di cibo, specialmente se lasciati per giorni, iniziano a puzzare, quindi, lavare subito i piatti previene la formazione di odori sgradevoli. Infine, c’è anche un fattore prettamente estetico, giacché una pila di piatti sporchi può rendere la cucina poco accogliente e stressante. Lavare i piatti regolarmente aiuta a mantenere uno spazio ordinato e funzionale.

Sei sicuro di sapere qual è il metodo migliore per lavare i piatti?

Insomma, lavare i piatti rientra senza dubbio fra le faccende domestiche che difficilmente potranno essere rimandare, nemmeno al giorno seguente. Fortunatamente però, con l’arrivo della lavastoviglie in molte case, questo compito è diventato sicuramente più veloce e meno stressante, soprattutto per chi tende ad usare questo elettrodomestico ogni giorno. Tuttavia, una domanda nasce spontanea: lavaggio a mano o lavastoviglie, qual è il metodo migliore da utilizzare in casa?

Prima di dare la risposta è bene sapere che entrambi i metodi sono validi ma ciò che farà la differenza è il loro impatto sia sui consumi che sul pianeta. Questo dettaglio non da poco, andrà a prediligere un metodo piuttosto che un altro. Nello specifico, lavare i piatti con la lavastoviglie permetterebbe di risparmiare fino all’80% di acqua in meno rispetto al classico lavaggio a mano. Un risparmio non indifferente, soprattutto se si moltiplica il consumo effettivo per un anno intero.

Inoltre, le lavastoviglie di ultima generazione sono anche molto efficienti e permettono anche un ridotto consumo energetico. Per non parlare poi del fatto che noi non dovremo fare altro che caricarla in modo corretto e dopo aver inserito i detersivi giusti lei penserà a fare tutto il resto. Ovviamente, per renderla davvero efficiente bisognerà avere delle piccole accortezze come avviarla solo a carico completo, mantenerla sempre pulita ed igienizzata ed usare programmi ECO. In questo modo usare la lavastoviglie per lavare i piatti sarà sicuramente il metodo migliore.